В Санкт-Петербурге задержали мужчину, зарезавшего своих гостей

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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который зарезал двоих людей в квартире, сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу городского ГСУ СК.
Трупы мужчины и женщины обнаружили в квартире на проспекте Ветеранов. Выяснилось, что к хозяину пришли гости и устроили застолье. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения и в ходе ссоры ударил гостей ножом более 100 раз.
Задержанному предъявили обвинение в двойном убийстве, в скором времени суд изберет ему меру пресечения.
Ранее сообщалось, что россиянка, попавшая в ДТП в Таиланде, сейчас находится в тяжелом состоянии. По словам мужа пострадавшей, страховки, размер которой составлял 50 тысяч евро (5,1 млн рублей). Денег хватило лишь на первые неотложные операции, альтернативой которым была ампутация всей ноги. Мужчина рассказал, что общая сумма лечения составит 8,8 млн рублей.
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«Я был в стрессовом состоянии», — сказал мужчина следователю во время допроса.
Задержанному предъявили обвинение в двойном убийстве, в скором времени суд изберет ему меру пресечения.
Ранее сообщалось, что россиянка, попавшая в ДТП в Таиланде, сейчас находится в тяжелом состоянии. По словам мужа пострадавшей, страховки, размер которой составлял 50 тысяч евро (5,1 млн рублей). Денег хватило лишь на первые неотложные операции, альтернативой которым была ампутация всей ноги. Мужчина рассказал, что общая сумма лечения составит 8,8 млн рублей.
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Ольга Енгалычева