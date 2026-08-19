Владимира Торсуева госпитализировали для обследования
Советский актёр Владимир Торсуев, сыгравший Электроника в культовом фильме, попал в больницу в экстренном порядке, пишут Telegram-каналы.
Медики выявили у артиста заболевание и начали детальное обследование, чтобы установить его причины. Подробности о состоянии 59-летнего Торсуева пока не раскрываются. Врачи продолжают диагностику и определяют дальнейшую тактику лечения.
Владимир Торсуев появился на свет 22 апреля 1966 года в Москве. Его отец, Юрий Торсуев (1929—2003), занимал должность секретаря ЦК ВЛКСМ, а мать, Ольга Дмитриевна Торсуева, работала экономистом. У актёра есть брат-близнец Юрий Торсуев.
Последними работами Владимира в кино являются «Аба и Son» и «Подмосковная история». Юрий не отстает от брата: в 2024 году его можно было увидеть в картинах «Ополченский романс» и «Отдам маму замуж», а в производстве находится лента «Остров Юрьева». Что касается совместной работы братьев, то в 2026 году уже анонсирован выход сериала «Дом мод» (режиссер Валерий Переверзев), где Торсуевы вновь появятся вместе.
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