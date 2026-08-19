Владимира Торсуева госпитализировали для обследования

19 августа 2026, 09:38

Владимир Торсуев (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Советский актёр Владимир Торсуев, сыгравший Электроника в культовом фильме, попал в больницу в экстренном порядке, пишут Telegram-каналы.