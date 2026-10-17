Достижения.рф

На Камчатке проверят информацию о гиде, бросившем туристов без еды, воды и связи

На Камчатке проверят информацию об оставленной гидом в опасности группе из 15 туристов
Фото: iStock/molchanovdmitry

На Камчатке прокуратура проверит сведения о группе туристов, которую гид оставил вдали от населённых пунктов без еды, воды и связи. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.



Ранее появилась информация о том, что из-за действий организатора туристического похода у 15 человек возникли проблемы. Предварительно, оплаченная ими программа была завершена досрочно, при этом часть обещанных услуг путешественники не получили. Людям пришлось самостоятельно и за свой счёт возвращаться из места, где их оставил гид. Деньги организатор не вернул.

В ходе проверки по факту инцидента правоохранительные органы оценят соблюдение законодательства при оказании туристических услуг. Если для этого найдутся основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0