На Камчатке проверят информацию о гиде, бросившем туристов без еды, воды и связи

17 октября 2026, 03:23

На Камчатке проверят информацию об оставленной гидом в опасности группе из 15 туристов

Фото: iStock/molchanovdmitry

На Камчатке прокуратура проверит сведения о группе туристов, которую гид оставил вдали от населённых пунктов без еды, воды и связи. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.