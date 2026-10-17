На Камчатке проверят информацию о гиде, бросившем туристов без еды, воды и связи
На Камчатке прокуратура проверит сведения о группе туристов, которую гид оставил вдали от населённых пунктов без еды, воды и связи. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
Ранее появилась информация о том, что из-за действий организатора туристического похода у 15 человек возникли проблемы. Предварительно, оплаченная ими программа была завершена досрочно, при этом часть обещанных услуг путешественники не получили. Людям пришлось самостоятельно и за свой счёт возвращаться из места, где их оставил гид. Деньги организатор не вернул.
В ходе проверки по факту инцидента правоохранительные органы оценят соблюдение законодательства при оказании туристических услуг. Если для этого найдутся основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.
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