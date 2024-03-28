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В семье одного из террористов высказались о трагедии в «Крокусе»

Родственница обвиняемого Шамсиддина заявила о боли из-за теракта в «Крокусе»
28 марта 2024, 07:23
Фото: istock / Robert Nieznanski

Фото: istock / Robert Nieznanski

Жена брата подозреваемого по делу о теракте в «Крокус сити холле» Фаридуна Шамсиддина Гульбахор Джонова заявила, что ей очень больно из-за трагической гибели людей от рук её родственника и она выражает соболезнования российскому народу. Об этом стало известно РИА Новости.
«Я как мать молюсь за Россию, за их потерянных родных... Я как мать за них болею», — сказала она корреспонденту издания.
Ранее выяснилось, что Фаридун Шамсиддин родился в кишлаке Лойоби города Гиссар, который находится в 50 км от Душанбе. Около шести месяцев назад он отправился в москву, чтобы заработать, а до этого работал в пекарне.


Помимо этого, 26 марта скромный дом Фаридуни, построенный из цементных блоков, в Таджикистане опечатали.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним данным, при теракте погибли 143 человек, 152 пострадали.

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The Sun: Бразильские браконьеры убили самую большую в мире змею
28 марта 2024, 07:34

Фото: iStock/slowmotiongli

Самая большая в мире змея по имени Ана Джулия была найдена мёртвой в бразильских тропических лесах Амазонки всего через несколько недель после её самого первого обнаружения учёными. Об этом пишет британское издание The Sun. Длина Аны Джулии превышала 8 метров, а ее вес достигал около 200 кг.
Пять недель назад группа ученых обнаружила ранее не задокументированный вид гигантской анаконды в Амазонке во время съемок в сериале National Geographic Disney «От полюса к полюсу с Уиллом Смитом». Новый вид, описанный позднее в журнале Diversity, произошел от ранее известной южной зеленой анаконды около 10 миллионов лет назад, генетически отличаясь от нее на 5,5 процента.

Сейчас же тело легендарной рептилии нашли 24 марта в реке Формозу в сельской местности Бонито на юге бразильского штата Мату-Гросу-ду-Сул.

Идентичность змеи подтвердили несколько экспертов, в том числе режиссер Кристиан Димитрис, который узнал уникальные отметины на морде анаконды, аналогичные отпечаткам пальцев. Профессор Жулиана Терра из Университета Сан-Паулу также заявила, что это определенно та самая знаменитая Ана Джулия, являвшаяся символом региона.

«С огромной болью в сердце я хочу сообщить вам, что могучая большая зеленая анаконда, с которой я плавал, была найдена мертвой в реке в эти выходные <...> Насколько нам известно, она была очень здоровой и все еще в расцвете сил, и в ближайшие годы она могла бы позаботиться о многих потомках. Поскольку вокруг плавает не так много [представителей] этого вида колоссальных змей, удар по биоразнообразию (и этому конкретному виду в частности) также огромен», — печально отметил профессор Фрик Вонк, британский биолог и телеведущий, после встречи с которым анаконда и получила свою популярность.

Смерть Аны Джулии считается действительно колоссальной утратой для биологического разнообразия Амазонии. Военная экологическая полиция Бразилии ведет расследование обстоятельств убийства анаконды, и ученые и защитники природы надеются на установление виновных и суровое наказание.

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#змеи
#убийство
#браконьеры
#бразилия
#ученые
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На АЭС «Пакш» в Венгрии остановлен первый энергоблок, а второй теряет мощность
28 марта 2024, 06:38

Фото: iStock/Nordroden

Ядерный реактор первого энергоблока АЭС «Пакш» в Венгрии остановлен из-за срабатывания системы автоматической защиты, а второй работает не на полную мощность из-за отказа одного из элементов конструкции, сообщило 28 марта ТАСС. Сейчас специалисты определяют причину сбоя в работе ядерного реактора.
Ядерный реактор первого энергоблока АЭС «Пакш» в Венгрии был остановлен из-за срабатывания системы автоматической защиты. Второй энергоблок смог работать с мощностью лишь 100 МВт из-за выхода из строя одного из насосов. Оба инцидента произошли ещё утром 25 марта, и безопасность энергоблоков не была подвержена угрозе.

АЭС в Пакше, построенная советскими специалистами, дает половину всей производимой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440, и идет в настоящее время идёт строительство ее второй очереди. Москва уже подтвердила готовность финансировать сооружение АЭС «Пакш-2», потенциально оцениваемое в €12,5 млрд.

Напомним, что ещё десять лет назад, в 2014 году, Москва и Будапешт заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 миллиарда евро на возведение АЭС. В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало «Росатому» разрешение на возведение 5 и 6 энергоблоков АЭС «Пакш». А в мае 2023 года уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта.

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#энергетика
#аэс
#венгрия
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МВД: США выдали россиянина, обвиняемого в похищении своей дочери и насилии
28 марта 2024, 03:52

Фото: iStock/siyahrir_maulana

В Российскую Федерацию из США привезли россиянина Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении своей же дочери и её последующем истязании, сообщает МВД России.
«В результате взаимодействия правоохранительных органов РФ и США Алексей Смирнов был задержан на территории США и доставлен в Москву», — пояснили правоохранители.

Они добавили, что Смирнов обманом увез дочь 2012 года рождения во Флориду, где систематически избивал, оскорблял и унижал её. В 2020 году против него возбудили уголовное дело об истязании, а потом объявили в международный розыск.

Ранее стало известно, что Казахстан отказал США в экстрадиции задержанного в Алма-Ате гражданина России Никиты Кислицина.
По словам дипломата, Казахстан дал согласие на российский запрос и отказал в просьбе об экстрадиции россиянина американской стороне.

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#преступление
#сша
#россия
#дети
#насилие
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Устроивших теракт в «Крокусе» вербовали в Telegram-канале афганского крыла ИГ
27 марта 2024, 23:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства»* и работающий на аудиторию в Таджикистане. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на данном канале террористы могли получать необходимые сведения для организации массового расстрела людей в концертном зале в Красногорске. В настоящий момент Telegram-канал «Голос Хорасана» удален.

В среду 27 марта поступила информация, что один из заключенных по делу о теракте в «Крокусе» скончался в СИЗО. По данным ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, данная информация не соответствует действительности. Террористы находятся в одиночных камерах отдельно друг от друга. Они заключены под стражу сроком на два месяца, пока ведется следствие.

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.

Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.

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* запрещенная в России организация
#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#террористы
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Военэксперт Александров назвал теракты типичным почерком Украины
27 марта 2024, 23:07

Фото: iStock/hxdbzxy

Специалист по военно-политическим вопросам Михаил Александров выразил уверенность, что причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» и отметил, что организация таких действий стала типичным почерком этой страны.
Он также не усомнился в том, что роль Киева в этой трагедии будет доказана.

«Главное доказательство — террористы выдвигались в сторону Украины, где их ждали. Это очень напоминает по стилю украинское поведение. Украина много терактов на нашей территории организовала. Все эти теракты были в основном за деньги. Они подкупали людей для подрыва какого-нибудь электрического трансформатора или повреждения железнодорожного моста», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Александров.

По его словам, были и более серьёзные заказы со стороны украинской стороны, когда речь шла о подрывах с помощью бомб каких-либо политических деятелей.

При этом, специалист считает, что отсутствие подтверждающих документов не является препятствием для доказательства причастности Киева к организации теракта, поскольку в таких ситуациях никто никаких письменных носителей оставлять не будет.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что США, Великобритания и Украина имеют прямую причастность к теракту в «Крокус сити холле».

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#деньги
#данные
#украина
#террористы
#крокус сити холл
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В ОНК опровергли слухи о смерти в СИЗО одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
27 марта 2024, 23:03

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Сообщения о смерти кого-то из задержанных террористов не соответствуют действительности, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, пишет РИА Новости.
По сведениям Мельникова, предполагаемых исполнителей нападения на «Крокус Сити Холл» держат в одиночных камерах. Ранее поступившая в сеть информация, что один из заключенных скончался, не соответствует действительности. Ответственный секретарь ОНК Москвы также высказался против смертной казни.

В среду 27 марта стало известно, что исполнителей теракта вербовали через Telegram-канал афганского отделения международной террористической организации ИГИЛ*, которое и взяло на себя ответственность за произошедшее. Если мужчин, которые сейчас пребывают в СИЗО, признают виновными, то террористов ждет пожизненное заключение в маленькой одиночной камере с запретом на любые контакты, а передвигаться по ней они будут только на полусогнутых ногах.

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.

Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.

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* запрещенная в России организация
#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#террористы
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Петербуржца, обвиняемого в оправдании терроризма, заключили под стражу на два месяца
27 марта 2024, 21:30

Фото: iStock/Zolnierek

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Николая Конашенка сроком на два месяца за серию скандальных постов о теракте в «Крокусе» и оправдание терроризма. Мужчина отправлен под арест до 25 мая, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Мужчину задержали 25 марта в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, свою вину он не признал, а скандальные публикации удалил из сети.

Теперь ему грозит до семи лет тюремного заключения по 2-й части статьи 205.2 УК РФ за необдуманные высказывания о теракте в Красногорске.

Его супруга Роксана Шатуновская из-за скандала после постов в запрещенной социальной сети объявила об уходе с поста генерального директора «Новой Голландии».

Общественный резонанс по делу Конашенка был огромен. Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал посадить автора «на одну скамейку с террористическими тварями».

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении. Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.


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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#россия
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Число жертв теракта в «Крокусе» снова возросло
МЧС России: число погибших в теракте в «Крокусе» достигло 143 человек
27 марта 2024, 20:33

Фото: пресс-служба Московской области

Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» продолжает расти. Об этом следует из предварительного списка погибших, опубликованного МЧС России.
По состоянию на 20:15, число погибших составило 143 человека.

Ранее Следственный комитет России сообщал, что на данный момент опознаны 84 тела погибших. Среди них – пять детей в возрасте от 9 до 16 лет.

В среду, 27 марта, на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье начали хоронить первых погибших во время теракта. Как сообщил очевидец, на место прибыло несколько ритуальных машин. В числе первых была похоронена женщина с пулевыми ранениями и молодой человек с ожогами. На прощание с погибшими выстроилась очередь, которая на тот момент состояла из порядка 70 человек.

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#мчс
#погибший
#теракт
#крокус сити холл
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Совративший школьницу 54-летний мужчина осуждён в Алтайском крае
27 марта 2024, 19:55

Фото: iStock/filrom

Суд в Алтайском крае приговорил 54-летнего россиянина к 12,5 годам лишения свободы за совращение 11-летней школьницы в интернете, сообщили в СК РФ.
Жителя Ростовской области признали виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В 2021 году ростовчанин создал страницу в социальной сети под именем подростка. Там он познакомился с 11-летней школьницей из Алтайского края. В процессе переписки мужчина попросил девочку сделать интимные фото, сообщает следствие. После получения кадров, он потребовал снять видео. Затем стал запугивать школьницу, что в случае отказа отправит имеющиеся у него снимки ее родителям и знакомым. В результате девочка отправила ему видео. Злоумышленник начал требовать у ребенка новые интимные фото и видео. Школьница его заблокировала. Тогда осуждённый разослал все присланные ему материалы одноклассникам девочки. В результате правоохранители вычислили мужчину и доставили в Алтайский край.

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#следственный комитет
#алтай
#педофилия
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