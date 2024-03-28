В семье одного из террористов высказались о трагедии в «Крокусе»

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Жена брата подозреваемого по делу о теракте в «Крокус сити холле» Фаридуна Шамсиддина Гульбахор Джонова заявила, что ей очень больно из-за трагической гибели людей от рук её родственника и она выражает соболезнования российскому народу. Об этом стало известно РИА Новости.
«Я как мать молюсь за Россию, за их потерянных родных... Я как мать за них болею», — сказала она корреспонденту издания.Ранее выяснилось, что Фаридун Шамсиддин родился в кишлаке Лойоби города Гиссар, который находится в 50 км от Душанбе. Около шести месяцев назад он отправился в москву, чтобы заработать, а до этого работал в пекарне.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним данным, при теракте погибли 143 человек, 152 пострадали.
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