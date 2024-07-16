В Сербии ликвидировали 89-летнего убийцу супружеской пары

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Бойцы Специального антитеррористического подразделения (САJ) ликвидировали 89-летнего стрелка, застрелившего семейную пару. Об этом проинформировал вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич.
Стрельба произошла в населённом пункте Тополница муниципалитета Майданпек в горах на востоке Сербии. После ссоры из-за пожара на участке мужчина выстрелил из ружья в семейную пару и ранил еще одного человека. После этого преступник скрылся в лесу.
Для поиска нападавшего были задействованы беспилотники с тепловизорами и вертолет. Прибывшие на место правоохранители нейтрализовали стрелка.
Ранее генерал прокомментировал видео расстрела российского военного бойцами «Азова»*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Для поиска нападавшего были задействованы беспилотники с тепловизорами и вертолет. Прибывшие на место правоохранители нейтрализовали стрелка.
Ранее генерал прокомментировал видео расстрела российского военного бойцами «Азова»*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*признано террористической организацией и запрещено в РФ
Алина Юрчак