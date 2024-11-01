Возросло число жертв обрушения на вокзале Сербии

Фото: iStock/lusia599
Число погибших от обрушения козырька на вокзале в сербском городе Нови-Сад выросло до 14 человек. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич во время экстренного обращения к нации. По его данным, восемь из них — граждане Сербии, один — Северной Македонии, личности еще пятерых пока не удалось установить.
«По последней информации, и мы надеемся, что это будет окончательная цифра, скончались 14 человек, из которых личности пяти человек нам пока установить не удалось. Восемь человек являются гражданами Республики Сербия, один человек является гражданином Северной Македонии», — объявил он.Напомним, 50-метровый бетонный козырек обрушился на железнодорожном вокзале сегодня около 14:00 по мск. Само здание уже несколько лет находилось на реконструкции.
Читайте также:
На вокзале сербского Нови-Сада при обрушении козырька погибли восемь человек
Во Владивостоке опечатали здание банного комплекса, где обрушился потолок
МЧС: На Кубани при обрушении перекрытия в психдиспансере погибла медсестра
Данил Пономарев