В Серебряных Прудах поймали рецидивиста, укравшего садовый инвентарь

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27-летнего мужчину, подозреваемого краже личного имущества, задержала полиция городского округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Заявление о краже подала 52-летняя жительница деревни Шеметово округа Серебряные Пруды. Она сообщила, что кто-то проник в её хозяйственную постройку и украл садовый инвентарь на общую сумму в 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.В ходе расследования был задержан подозреваемый в совершённом преступлении — 27-летний ранее судимый местный житель. Против него завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что сына замглавы МВД России Игоря Зубова Дениса приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 18 миллионов рублей за взятку от топливной компании.
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