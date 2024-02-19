В Севастополе объявили воздушную тревогу

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga
Власти Севастополя объявили воздушную тревогу, об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Михаил Развожаев.
Местным жителям рекомендовано укрыться в бомбоубежищах или принять меры безопасности в домах.Движение морского и автомобильного транспорта временно прекращено.
Прежде сообщалось об объявлении воздушной тревоги на территории Украины. Сигналы оповещения сработали в нескольких областях, подконтрольных Киеву. Информации о повреждениях в настоящее время нет. В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.
В Брянской области был зафиксирован и уничтожен беспилотник ВСУ, сообщил глава региона Александр Богомаз. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Воздушная тревога звучит на всей территории Украины
В Севастополе объявлена воздушная тревога и перекрыт Крымский мост
«Страна»: В Киеве и Киевской области произошли взрывы, объявлена тревога
Прежде сообщалось об объявлении воздушной тревоги на территории Украины. Сигналы оповещения сработали в нескольких областях, подконтрольных Киеву. Информации о повреждениях в настоящее время нет. В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.
Читайте также:
Воздушная тревога звучит на всей территории Украины
В Севастополе объявлена воздушная тревога и перекрыт Крымский мост
«Страна»: В Киеве и Киевской области произошли взрывы, объявлена тревога
Анастасия Хохлова