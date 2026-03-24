Достижения.рф

В Севастополе в жилом доме произошёл мощный взрыв, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали из-за взрыва в жилой многоэтажке в Севастополе
Фото: iStock/Guilherme Soares

В жилой многоэтажке в Севастополе прогремел взрыв, пострадали минимум четыре человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.



В настоящий момент информации о возможных погибших не поступало. На месте работают все спецслужбы, включая сотрудников МЧС. Жильцов поврежденного строения эвакуируют. Причины взрыва устанавливаются.

По сведениям Telegram-канала SHOT, инцидент произошёл 23 марта около 23:50 (мск). Мощный хлопок раздался на улице Корчагина, затем начался сильный пожар. Он охватил не менее четырёх квартир. Взрывной волной выбило стёкла в соседних домах, несколько припаркованных рядом автомобилей также оказались повреждены.

Ранее сообщалось, что в Москве 33-летнего научного сотрудника исследовательского центра РАН приговорили к более чем девяти годам лишения свободы за финансирование терроризма.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0