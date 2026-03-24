В Севастополе в жилом доме произошёл мощный взрыв, есть пострадавшие
В жилой многоэтажке в Севастополе прогремел взрыв, пострадали минимум четыре человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
В настоящий момент информации о возможных погибших не поступало. На месте работают все спецслужбы, включая сотрудников МЧС. Жильцов поврежденного строения эвакуируют. Причины взрыва устанавливаются.
По сведениям Telegram-канала SHOT, инцидент произошёл 23 марта около 23:50 (мск). Мощный хлопок раздался на улице Корчагина, затем начался сильный пожар. Он охватил не менее четырёх квартир. Взрывной волной выбило стёкла в соседних домах, несколько припаркованных рядом автомобилей также оказались повреждены.
Читайте также: