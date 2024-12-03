Подумала, что еще живы и выбросила в сугроб: мать-экстрасенс из Саратова не увидела будущего у своих детей и избавилась от них

В Саратовской области мать-экстрасенс решила избавиться от своих детей и выгнала их на 20-градусный мороз без верхней одежды. 8-летний сын скончался от переохлаждения, его 5-летняя сестра боролась за жизнь несколько месяцев и смогла выжить. Подробности читайте в материале «Радио 1».