Подумала, что еще живы и выбросила в сугроб: мать-экстрасенс из Саратова не увидела будущего у своих детей и избавилась от них

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В Саратовской области мать-экстрасенс решила избавиться от своих детей и выгнала их на 20-градусный мороз без верхней одежды. 8-летний сын скончался от переохлаждения, его 5-летняя сестра боролась за жизнь несколько месяцев и смогла выжить. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Страшная трагедия произошла в селе Прокудино Саратовской области. В декабре 2021 года прохожими в заснеженном овраге были обнаружены тела двух детей. На место случившего оперативно приехали медики и полиция. Смерть найденного мальчика врачи констатировали сразу, а вот девочка, на удивление, была еще жива.
Мать-экстрасенс не видела у детей будущего
Семья Зайцевых приехала в Саратов из Энгельса. Отец зарабатывал деньги для семьи, продавая столярные изделия из своей мастерской. Мать работала уборщицей, а в свободное время занималась эзотерикой и меняла судьбы людей. В рекламе услуг женщины указано, что она видит прошлое и будущее. В один из дней она перестала видеть будущее своих детей и решила их убить.
Задушила детей и, чтобы наверняка умерли, вынесла их на мороз
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Преступление женщина спланировала. Утром она позвонила в школу и предупредила педагогов о том, что сын не придет в школу. После отвела своего 8-летнего сына в комнату, связала его и надела на голову полиэтиленовый пакет. Когда поняла, что этот метод не очень действенный, накинула на шею ребенка петлю из шарфа и начала его душить. Закончив с сыном, она пошла в другую комнату и те же действия проделала с 5-летней дочерью.
После удушения детей матери все еще казалось, что они живы. Тогда она решила отнести их в овраг за домом и положить в сугроб, чтобы наверняка они там замерзли. Совершив расправу над детьми, женщина спокойно собрала вещи и уехала в Энгельс к своему приятелю.
Девочка чудом осталась жива
Детей в сугробе обнаружили меньше чем через 2 часа. Мальчик погиб от механической асфиксии еще дома. 5-летняя девочка после удушения осталась жива и медленно замерзала в сугробе. Ребенок пережил клиническую смерть. Несколько месяцев девочка находилась в реанимации без сознания. Врачи смогли восстановить все функции организма ребенка, а также избежать ампутации конечностей. Девочка почти полностью восстановилась, заживление трансплантированной кожи прошло успешно.
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Приговор суда
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Через несколько дней после совершения преступления сотрудники полиции арестовали мать детей. Она долгое время путала следствие и рассказывала оправдательные версии случившегося. После окончания всех экспертиз, ей пришлось сознаться в содеянном.
Зайцеву обвинили в убийстве малолетнего с особой жестокостью, а также покушении на убийство двух малолетних лиц с особой жестокостью (п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 и п.п. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В судебном заседании она признала вину в полном объеме, но отказалась от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным Конституцией РФ. Судом горе-мать приговорена к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима. Теперь оказывать услуги экстрасенс будет только заключенным.
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