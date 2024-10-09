В Шатуре спасли пенсионерку из-под завала из упавших стеллажей

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Пожилую женщину, заваленную упавшими стеллажами с домашней утварью, спасли работники Мособлпожспаса, инцидент произошёл в садоводческом товариществе «Полёт» округа Шатура, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась председательница СНТ. Она рассказала, что ей позвонила 80-летняя дачница и сообщила слабым голосом, что её придавило стеллажами», — говорится в сообщении.Спасатели немедленно отправились на место вызова. Дачный дом был заперт изнутри, поэтому они вскрыли дверь, вошли и обнаружили пенсионерку, заваленную стеллажами, посудой и бутылями с водой. Специалисты аккуратно освободили пострадавшую и перенесли на носилках в машину скорой помощи.
Женщина рассказала, что плохо себя почувствовала, начала падать и ухватилась за стеллаж, но он рухнул на неё, зацепив при этом соседние полки. Благодаря тому, что у женщины был при себе телефон, она смогла вызвать помощь.
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