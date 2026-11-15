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В Сибири школьница сломала позвоночник на уроке

Красноярская пятиклассница сломала позвоночник на физкультуре
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Красноярске пятиклассница получила перелом позвоночника на уроке физкультуры. Об этом пишет РЕН ТВ.



По данным источника, инцидент произошел 9 ноября. Девочка выполняла кувырок и после этого почувствовала резкую боль в спине.

Медики диагностировали у нее перелом пятого грудного позвонка. После оказания первой помощи школьницу направили в больницу для дальнейшего лечения.

Ранее в Москве школьник получил сильный ожог ноги во время примерки хоккейных коньков. Потерпевшего госпитализировали. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Никита Кротов

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