В Сибири школьница сломала позвоночник на уроке
Красноярская пятиклассница сломала позвоночник на физкультуре
В Красноярске пятиклассница получила перелом позвоночника на уроке физкультуры. Об этом пишет РЕН ТВ.
По данным источника, инцидент произошел 9 ноября. Девочка выполняла кувырок и после этого почувствовала резкую боль в спине.
Медики диагностировали у нее перелом пятого грудного позвонка. После оказания первой помощи школьницу направили в больницу для дальнейшего лечения.
Ранее в Москве школьник получил сильный ожог ноги во время примерки хоккейных коньков. Потерпевшего госпитализировали. Все обстоятельства происшествия выясняются.
Читайте также: