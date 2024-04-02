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В СК назвали возможную причину схода вагонов в Красноярском крае

СКР: сход вагонов на КрасЖД мог произойти из-за срабатывания автотормозов поезда
02 апреля 2024, 06:50
Фото: istock / designbydx

Фото: istock / designbydx

Причиной схода трех вагонов с путей на участке Красноярской железной дороги могли стать сработавшие автотормоза грузового поезда. Возможную причину аварии сообщил Телегам-канал Восточного межрегионального СУТ СК России.
«По предварительным данным, 2 апреля 2024 года на 663 километре перегона Жайма-Мана Красноярской железной дороги, у грузового поезда сработали автотормоза, в результате чего произошел сход трех хвостовых вагонов с углем», — сказано в сообщении.
Следовавший за ним поезд не успел применить торможение и столкнулся с одним из вагонов. Отмечается, что в результате столкновения никто не пострадал.


В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области поезд протаранил автобус из-за пьяного диспетчера. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ск
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Бездомная женщина открыла стрельбу на рынке, пострадали три человека
24Horas: бездомная обезоружила охранника и открыла стрельбу на рынке в Чили
02 апреля 2024, 05:59

Фото: istock / ipopba

Женщина открыла стрельбу на рынке в столице Чили Сантьяго, в результате чего пострадало три человека. Об этом информирует телеканал 24Horas.
По данным издания, в 8 утра по местному времени 54-летняя женщина выстрелила в охранника, видеооператора и журналиста на рынке Ло-Вальедор.

На рынке были введены новые меры контроля при входе на его территорию, и для освещения этого события прибыли журналисты. Женщину задержали на входе в рынок с целью проверки.

Чилийка начала конфликтовать с охранниками, её попыталась усмирить и начали вести к автобусу, как вдруг она выхватила пистолет у сотрудника охраны и начала беспорядочно стрелять.

Известно, что преступницу до этого задерживали за кражу, она бездомная и проживает на улице.

Ранее сообщалось, что в перебежчика из России Кузьминова выстрелили шесть раз, а затем переехали на машине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#журналисты
#женщина
#пистолет
#меры
#стрельба
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Ответственность на лицах: после ЧП на шахте «Пионер» задержали еще трёх чиновников
Трёх сотрудников Ростехнадзора задержали после ЧП на руднике «Пионер»
02 апреля 2024, 01:08

Фото: istock / Rawf8

В Амурской области сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя начальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами регионального управления Ростехнадзора. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета РФ.
Чиновникам вменяют статью 293 УК РФ (Халатность).

По версии следствия, сотрудники Ростехнадзора в 2022 и 2023 годах по результатам плановых проверок работы рудника не доложили о серьезных нарушениях законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Из-за небрежного отношения и недобросовестной работы данные нарушения привлекли к опасным последствиям.

18 марта на руднике «Пионер» произошел обвал горных пород. Во время ЧП под землей находились 13 горняков, точное местоположение и судьба которых пока остаются неизвестны.

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#чп
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#отношения
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#рф
#служба
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Стало известно о подготовке диверсантов НАТО для операций против России
Патрушев: инструкторы НАТО готовят наемников для операций против РФ
02 апреля 2024, 01:06

Фото: istock / Michele Ursi

Инструкторы Североатлантического альянса занимаются подготовкой диверсантов для участия в операциях против Российской Федерации. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в беседе с «АиФ».
Патрушев отметил, что подготовка ведется на территории нескольких государств. Он также обратил внимание, что НАТО не стесняется использовать террористические организации для своих целей.

Члены блока выделяют финансы на разведку, психологические операции и кибератаки, принимают участие в «акциях подрыва и дезорганизации системы государственного управления стран, не согласных с политикой англосаксов», добавил секретарь Совбеза.

В разговоре с изданием Патрушев также указал, что НАТО фактически стала стороной конфликта на Украине. Блок активно участвует в организации украинскими боевиками обстрелов территорий России, принимает коллективные решения о новых поставках Киеву оружие с повышенными боевыми возможностями.

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#подготовка
#оружие
#финансы
#операции
#нато
#рф
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На свалку поставили охрану из-за случайно выброшенных миллиардов рублей
На свалке в Уэльсе поставили охрану из-за диска с биткоинами на миллиарды рублей
02 апреля 2024, 00:25

Фото: istock / vchal

Около свалки валлийского города Ньюпорт поставили охрану из-за случайно выброшенного диска, на котором хранится 8 тысяч биткоинов. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, инвестор Джеймс Холлуэлс потерял довольно крупную сумму порядка десяти лет назад, когда его девушка затеяла уборку в доме и выбросила единственный носитель информации со сведениями для доступа к биткоин-кошельку.

В настоящее время активы на пропавшем диске оцениваются примерно в полтора миллиарда фунтов стерлингов. Владелец долгое время пытался узнать, куда пропал ценный носитель, и выяснил, что он лежит на свалке в Ньюпорте.

В настоящее время Холлуэлс пытается вернуть носитель. Чтобы отыскать пропажу, необходимо перебрать тонны мусора, но администрация города выставила у свалки охрану, чтобы не дать ему это сделать.

Сотрудники свалки также осведомлены о спрятанном в отходах сокровище.

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Ребёнок, тело которого нашли в болоте под Курском, умер от удушья

#биткоин
#свалки
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#активы
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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности, вблизи замечены беспилотники
01 апреля 2024, 23:49

Фото: istock / aapsky

На территории Липецкой области введён режим воздушной опасности. Об этом проинформировал губернатор региона Игорь Артамонов в Телеграм-канале.
Он заявил, что около границ области были замечены беспилотные летательные аппараты.

«Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — добавил губернатор.
Помимо этого, Артамонов отметил, что объявление режима не повлияет на нормальную деятельность региона. В заключении он призвал соблюдать спокойствие.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Ярославской области поезд протаранил автобус из-за пьяного диспетчера
Диспетчер переезда в Ярославской области, где произошло ДТП с поездом, был пьян
01 апреля 2024, 23:19

Фото: istock / AlbertPego

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Телеграм-канале сообщил, что диспетчер переезда, где столкнулись автобус и поезд, находился в состоянии опьянения.
Как утверждает Евраев, диспетчер допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавал разрешительные сигналы.

В результате действий диспетчера автобус протаранило поездом. Машинист экстренно затормозил, но из-за недостаточно расстояния избежать аварии не удалось.

По последней информации МЧС, в ДТП погибли 6 пассажиров автобуса и водитель. Машинист поезда получил травмы.

Возбуждено головное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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#дтп
#губернатор
#поезд
#автобус
#смерть
#мчс
#переезд
#машинист
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#нарушение
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В Амурской области задержали главного инженера рудника «Пионер»
01 апреля 2024, 21:58

Фото: iStock/Juan Jose Napuri

Силовики задержали главного инженера рудника «Пионер» по делу о нарушении требований безопасности при проведении работ на объекте. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.
Спасательная операция на руднике «Пионер» завершилась в понедельник, 1 апреля. По уголовному делу выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Скважины, которые пробурили на руднике, показали, что все территории, где еще могли находиться люди, затоплены водой, глиной и льдом. До сих пор спасателям не удалось найти тела 13 горняков.

Ранее сообщалось, что 18 марта 2024 года на руднике горно-гидрометаллургического комбината произошел обвал горных пород.

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#арест
#шахтёры
#спасатели
#смерть
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В Турции задержали жителей Таджикистана и Киргизии по подозрению в подготовке теракта
В Турции по подозрению в подготовке теракта задержаны уроженцы Таджикистана
01 апреля 2024, 21:40

Фото: iStock/Chalabala

В Турции полицейские задержали уроженцев Таджикистана и Киргизии, подозреваемых в подготовке теракта. Об этом сообщает газета Hürriyet.
По предварительным данным, они планировали совершить террористический акт от лица группировки ИГИЛ*.

Силовики отследили двоих предположительных членов группировки и задержали их квартире в районе Пендик. В ходе обыска полицейскими были изъяты форма жанжармерии, полицейский жилет, фуражка, рация, кобура для орудия, нож и электронные материалы с «инструкциями».

В результате задержанные предстали перед судом. 37-летний гражданин Таджикистана Фазылджон А. был арестован, а его сообщницу 41-летнюю гражданку Киргизии Зульфию С. депортировали из Турции.

В настоящее время выясняются связи задержанных с другими представителями ИГИЛ*.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#задержание
#терроризм
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Один горняк погиб из-за обвала шахты в Свердловской области
01 апреля 2024, 21:22

Фото: iStock/Adam88xx

Один человек погиб из-за обвала шахты «Северопесчанская» в Свердловской области, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
В понедельник 1 апреля в ходе плановых работ на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области произошел взрыв, под завалами оказались несколько горняков. Известно, что в шахте во время инцидента были 106 работников. Обрушение породы произошло на горизонте 338 метров.

В течение дня силами МЧС предпринимаются меры для разбора завалов и спасения людей. В Минздраве сообщили о смерти одного шахтера.

На месте трагедии продолжаются поиски людей и оказание помощи потерпевшим, которым удалось выбраться из шахты.

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#шахты
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