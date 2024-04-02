В СК назвали возможную причину схода вагонов в Красноярском крае

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Причиной схода трех вагонов с путей на участке Красноярской железной дороги могли стать сработавшие автотормоза грузового поезда. Возможную причину аварии сообщил Телегам-канал Восточного межрегионального СУТ СК России.
«По предварительным данным, 2 апреля 2024 года на 663 километре перегона Жайма-Мана Красноярской железной дороги, у грузового поезда сработали автотормоза, в результате чего произошел сход трех хвостовых вагонов с углем», — сказано в сообщении.Следовавший за ним поезд не успел применить торможение и столкнулся с одним из вагонов. Отмечается, что в результате столкновения никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области поезд протаранил автобус из-за пьяного диспетчера. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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