В СК раскрыли число фигурантов дела об убийстве бизнесвумен в Строгино

18 октября 2026, 15:16

Глава СК Бастрыкин: В деле об убийстве бизнесвумен в Москве фигурирует 8 человек

Фото: медиасток.рф

В уголовном деле об убийстве женщины на Строгинском бульваре в Москве, совершённом по указанию мошенников, фигурируют восемь человек. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.





Резонансное преступление произошло в марте этого года. Мошенники, представляясь правоохранителями, убедили несовершеннолетнюю дочь женщины впустить в квартиру 20-летнего футболиста клуба «Урал-2» Даниила Секача. По указанию кураторов он убил мать, в течение суток удерживал ребёнка в квартире, а также похитил деньги и ювелирные украшения из сейфа.





«В числе фигурантов уголовного дела восемь лиц», — сказал Бастрыкин.