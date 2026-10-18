В СК раскрыли число фигурантов дела об убийстве бизнесвумен в Строгино
Глава СК Бастрыкин: В деле об убийстве бизнесвумен в Москве фигурирует 8 человек
В уголовном деле об убийстве женщины на Строгинском бульваре в Москве, совершённом по указанию мошенников, фигурируют восемь человек. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Резонансное преступление произошло в марте этого года. Мошенники, представляясь правоохранителями, убедили несовершеннолетнюю дочь женщины впустить в квартиру 20-летнего футболиста клуба «Урал-2» Даниила Секача. По указанию кураторов он убил мать, в течение суток удерживал ребёнка в квартире, а также похитил деньги и ювелирные украшения из сейфа.
«В числе фигурантов уголовного дела восемь лиц», — сказал Бастрыкин.
По его словам, помимо исполнителя преступления Даниила Секача, это четверо курьеров и двое соучастников, координировавших их действия и передававших адреса доставки похищенного имущества. Кроме того, среди фигурантов — девушка, передавшая Секачу орудия преступления и участвовавшая в передаче похищенного.
Футболиста арестовали. Ему вменяют убийство, разбой, а также насильственные действия сексуального характера.