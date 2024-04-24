В Харькове перебили газопровод

Фото: istock / Diy13
В Шевченковском районе Харькова перебили газопровод. Об этом проинформировал глава городской администрации Игорь Терехов, передает телеканал «Общественное».
«Был перебит газопровод. Нам пришлось отключить газоснабжение во всем микрорайоне», — заявил он.Как утверждает Терехов, российские войска нанесли удары по жилому кварталу в центре Харькова. Около жилого дома взорвались две ракеты С-300.
Днем 23 апреля в Харькове произошло несколько взрывов. Сведенья о них подтвердил глава города. Где конкретно они раздались, неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области уничтожили третий дрон за три часа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Украинские боевики убили четырёх женщин сбросом взрывчатки с дрона
В Норвегии ужаснулись темпами совершенствования ВС РФ
В США заговорили о послевоенном разделе Украины
Алина Юрчак