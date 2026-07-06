Достижения.рф

Землетрясение произошло в российском регионе

Сейсмолог Семенова: землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали у южных Курил
Фото: iStock/allanswart

У побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.



По ее словам, которые приводит РИА Новости, подземные толчки произошли в ночь на понедельник, 6 июля, в Тихом океане. Их эпицентр находился в 25 километрах западнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 68 километров.

Местные жители ощутили колебания силой до трех баллов. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, тревогу цунами не объявляли.

На прошлой неделе сообщалось, что возле побережья Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9. Его эпицентр находился в 297 километрах от города Северо-Курильск и более чем в 600 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0