Землетрясение произошло в российском регионе

06 июля 2026, 08:33

Сейсмолог Семенова: землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали у южных Курил

Фото: iStock/allanswart

У побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.