Землетрясение произошло в российском регионе
У побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, подземные толчки произошли в ночь на понедельник, 6 июля, в Тихом океане. Их эпицентр находился в 25 километрах западнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 68 километров.
Местные жители ощутили колебания силой до трех баллов. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, тревогу цунами не объявляли.
На прошлой неделе сообщалось, что возле побережья Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9. Его эпицентр находился в 297 километрах от города Северо-Курильск и более чем в 600 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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