В Сочи женщина на электровелосипеде попала под колеса мусоровоза и погибла
В Сочи произошло смертельное ДТП с участием электровелосипедистки и мусоровоза. Трагедия случилась днем в воскресенье на улице Альпийской в Центральном районе курорта. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.
По данным Госавтоинспекции УВД по Сочи, 35-летняя женщина, управлявшая электровелосипедом, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она попала под колеса грузового мусоровоза марки JAC.
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Правоохранители проводят проверку по факту аварии.
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