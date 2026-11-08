В Сочи женщина на электровелосипеде попала под колеса мусоровоза и погибла

08 ноября 2026, 15:20

В Сочи произошло ДТП с грузовиком, погибла женщина на электровелосипеде

Фото: istockphoto/JTeivans

В Сочи произошло смертельное ДТП с участием электровелосипедистки и мусоровоза. Трагедия случилась днем в воскресенье на улице Альпийской в Центральном районе курорта. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.