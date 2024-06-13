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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Камчатки. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, пишет РИА Новости.
Специалисты сообщили, что землетрясение произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки. Глубина очага составила 52 километра. Разрушений и жертв нет.
Ранее сообщалось, что у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение. Специалисты зафиксировали подземные толчки в 15:45 (10:45 мск) в акватории около побережья уезда Хуалянь. Эпицентр залегал на глубине 10 километров. Магнитуда землетрясения составила 5,6. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Статистика показывает, что землетрясения в этом районе происходят намного чаще, чем в других частях острова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова