В США муж ранил ножом модель Дабни и проткнул сверлом нос ее дочери
Американская модель едва не потеряла дочь после нападения мужа. Об этом пишет газета New York Post.
Все произошло 22 октября в Нью-Йорке. По словам 31-летней Каризмы Дабни, на них с дочерью напал ее муж, 28-летний Джошуа. После того, как он нанес женщине несколько ножевых ранений, она смогла сбежать к соседке. Затем мужчина вставил сверло в нос своей 12-летней падчерице.
«Когда приехали полицейские, она рассказала им, что ее ранили. Потом выяснилось, что дети все еще были внутри, а [подозреваемый] не открывал дверь и не впускал женщину», — рассказала соседка.Прибывшие на место правоохранители вызвали скорую, а от пострадавшей узнали, что она позволила мужу навестить детей после расставания.
В итоге девочка оказалась на операционном столе. Осколок из ее глаза извлекли хирургическим путем. Мужчину обвинили в нападении и нанесении вреда здоровью ребенка, а также хранении оружия. Ожидается, что его действия переквалифицируют в покушение на жизнь человека.