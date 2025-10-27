В США муж ранил ножом модель Дабни и проткнул сверлом нос ее дочери

27 октября 2025, 18:42

Фото: Медиасток.рф

Американская модель едва не потеряла дочь после нападения мужа. Об этом пишет газета New York Post.





Все произошло 22 октября в Нью-Йорке. По словам 31-летней Каризмы Дабни, на них с дочерью напал ее муж, 28-летний Джошуа. После того, как он нанес женщине несколько ножевых ранений, она смогла сбежать к соседке. Затем мужчина вставил сверло в нос своей 12-летней падчерице.

«Когда приехали полицейские, она рассказала им, что ее ранили. Потом выяснилось, что дети все еще были внутри, а [подозреваемый] не открывал дверь и не впускал женщину», — рассказала соседка.