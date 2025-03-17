В США мужчина ночью проник в дом к незнакомке и начал массировать ей ноги

Фото: istockphoto/JerryGrugin
В США неизвестный мужчина ночью забрался в чужой дом. Там он принялся трогать спящую хозяйку.
Об инциденте в небольшом городке Пальметто в штате Флорида рассказал телеканал Fox News. Около 05:00 утра 2 марта спящая женщина вдруг проснулась от того, что кто-то гладит ей ноги. С ужасом увидев, что это вовсе не её бойфренд, мирно спящий рядом, а какой-то незнакомый мужчина, она в ужасе закричала. Странный взломщик испугался, сбежал со второго этажа, где находилась спальня, и выскочил на улицу.
Отважная женщина бросилась вдогонку за извращенцем, села в машину и попыталась его догнать, но тому удалось скрыться в тёмных дворах. Пострадавшая написала заявление в полицию. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, на которых оказалось хорошо видно лицо взломщика. Им оказался работник местной закусочной 26-летний Роджер Айван Лопес Гомес, которого опознал хозяин ресторана, и оповестил об этом полицейский.
Мужчину задержали. Гомес сначала всё отрицал и говорил, что спал дома, но когда увидел кадры со своей физиономией, во всём сознался. Он рассказал, что в ту ночь напился допьяна и открыл дверь первого попавшегося дома, которая оказалась не заперта. По словам молодого человека, он не собирался никого грабить или насиловать. Зачем он принялся гладить спящую женщину, Гомес объяснить не смог. Сейчас мужчина находится под стражей.
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Отважная женщина бросилась вдогонку за извращенцем, села в машину и попыталась его догнать, но тому удалось скрыться в тёмных дворах. Пострадавшая написала заявление в полицию. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, на которых оказалось хорошо видно лицо взломщика. Им оказался работник местной закусочной 26-летний Роджер Айван Лопес Гомес, которого опознал хозяин ресторана, и оповестил об этом полицейский.
Мужчину задержали. Гомес сначала всё отрицал и говорил, что спал дома, но когда увидел кадры со своей физиономией, во всём сознался. Он рассказал, что в ту ночь напился допьяна и открыл дверь первого попавшегося дома, которая оказалась не заперта. По словам молодого человека, он не собирался никого грабить или насиловать. Зачем он принялся гладить спящую женщину, Гомес объяснить не смог. Сейчас мужчина находится под стражей.
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Александр Бойцов