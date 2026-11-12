В США неизвестный открыл огонь недалеко от Белого дома
В центре Вашингтона неизвестный открыл огонь неподалеку от Белого дома
В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу в спортзале недалеко от Белого дома и забаррикадировался внутри здания. Об этом сообщает NBC News.
По данным полицейского управления столичного округа Колумбия, правоохранители работают на месте стрельбы в районе 15-й улицы. Это примерно в пяти минутах езды от Белого дома.
Как сообщает местное подразделение ABC News, в результате стрельбы пострадали как минимум четыре человека. Их состояние не уточняется.
Ранее очередная стрельба произошла в польском Кракове. Неизвестный открыл огонь по полицейским.
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