В США опознали туриста, погибшего в результате инсценированного нападения медведя

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Полиция округа Монро в Теннесси раскрыла детали дела об убийстве туриста, которого якобы растерзал медведь. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что мужчину убил тот, кто звонил с сообщением о происшествии в полицию, передает CBS News.
18 октября в офис шерифа округа Монро в Теннесси поступил звонок. Звонивший представился Брэндоном Андраде и сообщил, что он упал со скалы, когда убегал от медведя. Кода полицейские прибыли на место, было обнаружено истерзанное тело мужчины. При нем были найдены документы на имя звонившего. После осмотра места происшествия, детективы выяснили, что жертва — не Андраде, а найденные документы были украдены.
Экспертиза трупа подтвердила, что что смерть наступила не по причине нападения дикого животного, а являлась насильственной. Жертвой оказался 34-летний Стивен Дуглас Ллойд из Ноксвилла. Офис шерифа подозревает в умышленном убийстве Николаса Уэйн Хэмлетта.
«Офис шерифа округа Монро полагает, что в какой-то момент перед смертью Гамлет встретился с Ллойдом, «подружился с ним и заманил его в лесистую местность, чтобы лишить Стивена жизни и его личности», — пишет CBS News
У подозреваемого имеются психические расстройства и ранее он уже был судим. Расследование продолжается, полицейские округа Монро совместно с ФБР ведут поиски убийцы.
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Елена Генералова