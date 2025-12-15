В США освободят задержанного по делу о стрельбе в Брауновском университете
Задержанного по делу о стрельбе в Брауновском университете в Провиденсе освободят из-под стражи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Бретта Смайли.
Напомним, 24-летнего Бенджамина Эриксона задержали по подозрению в стрельбе в воскресенье, 14 декабря.
«В скором времени мы отпустим из-под стражи человека, представляющего интерес для следствия», — заявил градоначальник на пресс-конференции.Тем временем телеканал CNN передает слова правоохранителей. Так, генпрокурор Род-Айленда утверждает, что улики, собранные в ходе расследования, указывают «в другом направлении».
Вооруженное нападение произошло 13 декабря. В результате два человека погибли, еще девять пострадали, семеро из них находятся в тяжелом состоянии. По данным СМИ, почти все жертвы — студенты.