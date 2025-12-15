В США освободят задержанного по делу о стрельбе в Брауновском университете

15 декабря 2025, 12:51

Фото: iStock/Alexander Semenov

Задержанного по делу о стрельбе в Брауновском университете в Провиденсе освободят из-под стражи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Бретта Смайли.





Напомним, 24-летнего Бенджамина Эриксона задержали по подозрению в стрельбе в воскресенье, 14 декабря.

«В скором времени мы отпустим из-под стражи человека, представляющего интерес для следствия», — заявил градоначальник на пресс-конференции.