В США почти 50 человек подхватили кишечную палочку в бургерах из McDonald's

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В Соединённых Штатах почти 50 человек заразились кишечной палочкой после употребления бургеров в сети ресторанов McDonald's.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), десять человек были госпитализированы, один из них скончался.
Вспышка инфекции начала фиксироваться с 27 сентября, и на сегодняшний день зарегистрированы 49 случаев заболевания в 10 штатах. Большинство пострадавших съели так называемый четвертьфунтовый чизбургер, известный как «Роял Чизбургер».
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Вспышка инфекции начала фиксироваться с 27 сентября, и на сегодняшний день зарегистрированы 49 случаев заболевания в 10 штатах. Большинство пострадавших съели так называемый четвертьфунтовый чизбургер, известный как «Роял Чизбургер».
«Из 28 человек, о которых имеются данные, десять были госпитализированы, у одного развился гемолитико-уремический синдром, опасное состояние, способное привести к почечной недостаточности. Один пожилой человек умер в штате Колорадо», — говорится в заявлении CDC.Врачи предупреждают, что реальный масштаб заражений может быть выше, так как не все заболевшие обращаются за медицинской помощью или сдают анализы на кишечные инфекции.
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Елена Перлова