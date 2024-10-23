Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В США почти 50 человек подхватили кишечную палочку в бургерах из McDonald's

В США почти 50 человек подхватили кишечную палочку в бургерах из McDonald's

23 октября 2024, 02:35
Фото: istock/monticelllo

Фото: istock/monticelllo

В Соединённых Штатах почти 50 человек заразились кишечной палочкой после употребления бургеров в сети ресторанов McDonald's.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), десять человек были госпитализированы, один из них скончался.

Вспышка инфекции начала фиксироваться с 27 сентября, и на сегодняшний день зарегистрированы 49 случаев заболевания в 10 штатах. Большинство пострадавших съели так называемый четвертьфунтовый чизбургер, известный как «Роял Чизбургер».



«Из 28 человек, о которых имеются данные, десять были госпитализированы, у одного развился гемолитико-уремический синдром, опасное состояние, способное привести к почечной недостаточности. Один пожилой человек умер в штате Колорадо», — говорится в заявлении CDC.
Врачи предупреждают, что реальный масштаб заражений может быть выше, так как не все заболевшие обращаются за медицинской помощью или сдают анализы на кишечные инфекции.

Читайте также:

Умер основатель бесплатной онлайн-библиотеки «Флибуста» под ником Stiver

Бывшего вице-губернатора Брянской области задержали при получении крупной взятки

​В Мытищах прохожему отрезали ухо
#сша
#врачи
#библиотеки
#данные
#человек
#анализы
#онлайн
#заболевания
Умер основатель бесплатной онлайн-библиотеки «Флибуста» под ником Stiver
22 октября 2024, 22:12

Фото: iStock/morgan23

Умер основатель одной из крупнейших бесплатных онлайн-библиотек «Флибуста» (заблокирована в России) под ником Stiver. Соответствующая публикация появилось на сайте ресурса во вторник, 22 октября. Основатель сайта, как говорится в сообщении, решился на процедуру эвтаназии в Германии.
«Здравствуйте, вроде бы определилась дата моей смерти. <…> Если не отпишусь в понедельник, значит сработало. Просьба тогда во вторник опубликовать эту информацию - для истории и чтобы остановить любые сборы «на помощь Стиверу», — указано в публикации на форуме.
Ранее основатель «Флибусты» писал, что у него нашли рак мозга и он лежит в больнице с «неприличных размеров глиобластомой», а его проект закроется из-за отсутствия денег на оплату серверов. Незадолго до прощального сообщения он писал, что «сервера оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме».

Онлайн-библиотека «Флибуста» была запущена в 2009 году. В 2016 ее заблокировали по иску о нарушении авторских прав.

Читайте также:

Российский телеведущий Андрей Егоршев умер в 59 лет

Российская журналистка погибла, задохнувшись болотным газом в Ташкенте

Не дожил до юбилея один день: умер актёр из «Женитьбы Бальзаминова»
#помощь
#проект
#сайт
#онлайн
#рак
#библиотека
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спасатели через балкон попали в квартиру шатурянина со включённой газовой плитой
22 октября 2024, 21:40

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса помогли жителю городского округа Шатура попасть в квартиру, где была включена оставленная без присмотра газовая плита. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В пожарную часть обратился растерянный житель посёлка Шатурторф, жена которого забыла на включённой плите кастрюлю с водой. Женщина уехала по делам, а мужчина забыл ключи в квартире и не мог попасть домой.
«Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы решили попасть в помещение на третьем этаже через балкон в присутствии полицейских. Огнеборцы поднялись по трёхколенной лестнице, открыли шанцевым инструментом балконную дверь и зашли внутрь», – рассказал начальник 289-й пожарно-спасательной части Алексей Кабанов.
Обнаружив в квартире включённую плиту, спасатели перекрыли газ, предотвратив пожар, а затем впустили обеспокоенного хозяина.

Читайте также:

В Шатуре пёс запер квартиру и не пустил хозяев домой

На трассе М-7 потушили три горевших у автозаправки автомобиля

В Павловском Посаде женщина упала с дерева, спасая кошку
#мособлпожспас
#спасатели
#шатура
#квартира
#газ
#безопасность
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывшего вице-губернатора Брянской области задержали при получении крупной взятки
22 октября 2024, 20:40

Фото: istockphoto/Natalia Rusanova

Ранее арестованного московским судом бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Петроченко задержали с поличным при получении взятки в особо крупном размере. Соответствующая информация указана в судебных документах, сообщает РИА Новости. Согласно материалам, Петроченко получал крупную сумму денег от неназванного бизнесмена.
«О возможности Петроченко А.С. помешать установлению истины по делу также свидетельствует предпринятые им действия по согласованию защитной позиции <…> после задержания его с поличным в месте получения взятки», — говорится в документах.
Ранее сообщалось, что УФСБ проводит проверку в отношении Петроченко. Ее инициатором стал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он отметил, что борьба с проявлениями коррупции в полном взаимодействии с силовыми структурами ведется на любом уровне власти.

Читайте также:

Суд в Москве арестовал экс-замгубернатора Брянской области за коррупцию

УФСБ проводит проверку в отношении экс-заместителя губернатора Петроченко

Уволился мэр Моршанска Банников, известный скандалом после слов сестре бойца СВО
#суд
#губернатор
#взятка
#деньги
#бизнесмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Родители требуют освободить обвиняемого в изнасиловании учителя в Подмосковье
22 октября 2024, 19:46

Фото: istockphoto/Thomasaf

В подмосковном Домодедове развернулась целая кампания в защиту учителя ОБЖ Ивана Павловича, которого обвиняют в избиении и изнасиловании ребенка. Как пишет Readovka, родители одного из учеников обвинили Павловича в домогательствах к их сыну.
При этом отмечается, что мальчик, с заявления родителей которого все началось, вел себя вызывающе, приходил на уроки пьяным, прогуливал занятия и всячески нарушал дисциплину со слов его же одноклассников.

Коллеги Павловича, а также родители учеников создали петицию, которую в настоящее время подписали почти полтысячи человек. Известно, что в сети появилось видео, где преподаватель берет ребенка за ухо. Вероятно, зачинщики сами спровоцировали Павловича на эмоции.

Ранее сообщалось, что случилось с прохожим в подмосковных Мытищах.

Читайте также:

Студент-мигрант выпал из окна российского вуза в Питере

Суд вынес приговор челябинцу за угрозы отрезать учительнице язык

Онанисты и родной отец: тайна пропажи 10-летней Лизы Тишкиной, исчезнувшей 15 лет назад
#мир
#россия
#новости подмосковья
#криминал
#изнасилование
#учителя
#дети
#домодедово
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мытищах прохожему отрезали ухо
Baza: в Мытищах прохожему отрезали ухо возле ТЦ и украли сумку
22 октября 2024, 18:57

Фото: iStock/z1b

В Мытищах неизвестные отрезали ухо мужчине, вырубив его ударом сзади по голове, а после украли и скрылись. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Отмечается, что все произошло среди бела дня у ТЦ «Мытищи Лайт».
По информации издания, нападавших было трое, действовали они в открытую и при свидетелях. Ограбив и травмировав 45-летнего Оганеса Г., говорится в сообщении, они сели в серебристый «Шевроле» и уехали в неизвестном направлении.

По данным канала, у пострадавшего диагностировали ампутацию левого уха и ушиб темени. Сам Оганес не имеет представления о том, кто и зачем с ним так поступил.

Читайте также:

Студент-мигрант выпал из окна российского вуза в Питере

Суд вынес приговор челябинцу за угрозы отрезать учительнице язык

Дед бил младенцем об дверь на глазах родных: отец вернулся с СВО, чтобы похоронить сына, подробности
#нападение
#ограбление
#травма
#тц
#мытищи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Студент-мигрант выпал из окна российского вуза в Питере
22 октября 2024, 18:46

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Студент из Казахстана выпал с пятого этажа учебного корпуса Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича, передает 78.ru.
Известно, что пострадавшему 21 год, сейчас им занимаются врачи. Очевидцы показали, что парень пытался открыть коридорное окно ногой. У него множественные переломы и кататравма.

Инцидент произошел на проспекте Большевиков, следователи проводят проверку по факту произошедшего. Как подчеркнули в университетской пресс-службе, студенту, который, к слову, в тяжелом состоянии, и его родственникам окажут необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что произошло в хостеле в Тверской области, где проживали мигранты.

Читайте также:

Росгвардия представила видео задержания исполнителя и заказчика покушения в Подмосковье

Российская журналистка погибла, задохнувшись болотным газом в Ташкенте

В США школьники съели мармеладных мишек и начали испытывать странные ощущения
#мир
#россия
#мигранты
#студенты
#новости
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд вынес приговор челябинцу за угрозы отрезать учительнице язык
Челябинцу дали 10 месяцев ограничения свободы за угрозы отрезать язык педагогу
22 октября 2024, 18:45

Фото: iStock/Wavebreakmedia

В Челябинске суд приговорил к 10 месяцам ограничения свободы 37-летнего Руслана Панченкова, который угрожал школьной учительнице и оскорблял ее. Об этом пишет «74.ru».
Напомним, в прошлом месяце Панченков, являясь отцом одного из учеников школы №71, ворвался в класс и накинулся на преподавательницу с угрозами отрезать ей язык и прочими оскорблениями. Одним из поводов для конфликта стал запрет его ребенку со стороны педагога разговаривать по-цыгански.

После случившегося женщину госпитализировали, у нее диагностировали инсульт. Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке заявил, что власти региона окажут необходимую помощь пострадавшей.

В результате мужчину отправили под домашний арест за мелкое хулиганство.

Читайте также:

Челябинцу, угрожавшему отрезать язык учителю, грозит до двух лет тюрьмы

Хинштейн: грозившему отрезать язык учительнице челябинцу грозит до 5 лет тюрьмы

В США школьники съели мармеладных мишек и начали испытывать странные ощущения
#школы
#арест
#помощь
#инсульт
#школьники
#хулиганство
#запрет
#язык
#министр
#челябинск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Онанисты и родной отец: тайна пропажи 10-летней Лизы Тишкиной, исчезнувшей 15 лет назад
22 октября 2024, 18:08

Пропавшая 10-летняя Лиза Тишкина (Фото: соцсети)

7 марта 2009 года в закрытом городе Саров бесследно исчезла 10-летняя Лиза Тишкина. За все 15 лет ни одной улики так и не было найдено. В этом году мать девочки получила сообщение от некой Эммануилы, которая призналась ей, что Лиза уже много лет живет в ее доме как родная дочь. О том, правда ли девочка оказалась жива расскажет «Радио 1».

Пропажа Лизы Тишкиной


Утром 7 марта 2009 года Лиза отправилась в школу, где после уроков планировался концерт в честь Международного женского дня. Мать Лизы Дина готовилась к предстоящему торжеству и собиралась купить для дочери ее любимое пирожное. Уже возвращаясь из магазина домой, женщине позвонила ее мать и сообщила, что Лизы до сих пор нет дома.

«Когда Лиза шла домой, она всегда звонила. Я пошла к школе ее искать. Я пошла на то место, где играла Лиза со сверстниками, но дочери нигде не было», – рассказала женщина в эфире программы «Малахов».

В этот же день мать Лизы обратилась в правоохранительные органы. Никто не мог понять, как ребенок мог бесследно исчезнуть в закрытом городе с контрольно-пропускным пунктом.

Стадион, на котором последний раз видели Лизу (Фото: кадр из шоу «Малахов»)

Версии следствия


Все 15 лет следствие проверяло разные версии.

«Подняли таксистов всех. Осматривали квартиру, потому что думали, что мы могли что-то с ней сделать, проверяли лесополосу, близлежащие дома, гаражи», – сообщила мать Лизы.

В то, что дочь могла утонуть, Дина верить отказывается.

«Дно реки просматривали несколько раз, проводили несколько экспериментов. Устье полностью осушали. Моя версия – точно не река. В 6 лет ее накрыло волной с головой, и она боялась воды, поэтому на лед бы не пошла», – настаивает женщина.

Эксперты также обратили внимание на то, что вода в реке была пресной и, если бы на дне были останки, они бы нашлись. Рассматривались также такие версии, как ДТП, несчастный случай на реке и причастность третьих лиц. Еще одной версией стало то, что девочку могли похитить извращенцы.

«Онанисты в лесочке живут. Они могли позвать девочку и забрать в частный сектор, который никто не проверял. Возможно, девочка в рабстве», – предполагают местные жители.

Версии о том, что девочка могла по своей воле уйти из дома отметалась: Лиза росла в благополучной и любящей семье.

Фото: istockphoto /Nadzeya Haroshka

Отношения с мужем


Оказалось, что на момент пропажи Лизы ее родители были в разводе. Отношения с дочерью отец не поддерживал и сразу же уехал. Знакомые семьи рассказали, что трагедия шокировала всех. Несмотря на 15 лет с момента пропажи мать девочки не прекращает поиски.

«Дина раньше была другой. Она здоровье утратила на 80% это точно», – говорит соседка семьи.

Отец девочки открестился от поисков


Однако нашлись и те, кто заподозрил в трагедии родителей Лизы. Местная жительница рассказала, что школьница часто хотела сбежать к отцу, отметив при этом, что после ее исчезновения он от поисков открестился.

«Весь город знает эту семью. Отец был жадным, денег в семье не было. Бабушка часто ругала Лизу, это ее беспокоило. Девочка часто хотела сбежать к отцу после расставания. Было что-то не так с матерью и с отцом. Отец Лизу не искал. Их надо трясти», – призвала соседка.

Мать девочки, в свою очередь заявила, что Лиза говорила о том, что скучает по отцу, но намерений жить с ним у нее не было.

Мать Лизы Тишкиной Дина (Фото: кадр из шоу «Малахов»)

Дочь сидит на крыльце


Мать Лизы верит, что еще сможет обнять дочь, которой в сентябре исполнилось бы 26 лет. Казалось, веру в их скорое воссоединение подогрело сообщение от анонима из соцсетей, который связался с Диной и заявил, что знает о местонахождении Лизы.

«Ваша дочь просто сидела у крыльца моего дома. Она сказала, что потерялась. Она у меня много лет живет как родная», – говорилось в сообщении.

Однако женщина сразу же передала переписку в следственное управление.

«Подобные сообщения мне приходят практически каждый год – в марте и в сентябре – в день ее пропажи и в день рождения», – заявила Дина.

Странные сны и обращение к экстрасенсам


Мать Лизы рассказала, что дочь снилась ей в прошлом году вместе с покойными бабушками и дедушками, которые якобы привели ее в поликлинику на лечение. В 2013 году девочка тоже приходила к матери во сне: тогда она показывала названия населенных пунктов, где находится.

«Она указывала на Украину. Это были Бердянская и Запорожская область», – сообщила Дина.

Убитая горем мать девочки также обращалась к экстрасенсам. Так, тело Лизы советовали искать в водоеме, однако это не привело к результатам. Во второй раз экстрасенсы сказали, что девочку задушил псих, однако причастность недееспособного подозреваемого не подтвердилась. Шаман из Камеруна выразил уверенность в том, что девочка жива.

«В день исчезновения она была с близким человеком – мужчиной. Она пересекла КПП на машине. Ей помогли люди. Она жива, живет не одна и не в России. Свою мать девочка не помнит, думает, что она мертва. У нее новая жизнь, она не знает, что ее ищут, но она вернется», – заверил он.

Читайте также:

Загадочные двойники в метро: что случилось с пропавшей спортсменкой из Дагестана Цомартовой и где она сейчас

В Норильске мачеха убила падчерицу из-за новой блузки и 20 лет врала ее отцу, подробности

«Он выпивал на берегу»: изувеченная школьница найдена при смерти после прогулки в лесу, подробности
#вода
#ребёнок
#трагедия
#река
#поиски
#мать
#лёд
#семьи
#следствие
#отец
#девочка
#запорожская область
#школьница
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве женщине поставили в паспорт штамп о смерти вместо печати о разводе
В «Моих документах» женщине поставили штамп о смерти вместо печати о разводе
22 октября 2024, 17:47

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Штамп о смерти вместо печати о разводе поставили в одном из московских центров госуслуг «Мои документы». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 21 октября. При проставлении штампа о разводе сотрудник центра госуслуг ошибся и поставил в паспорт печать о смерти.

Сотрудники центра принесли жительнице столицы извинения за произошедшее и пообещали оформить ей новый документ в кратчайшие сроки. В пресс-службе отметили, что паспорт будет готов к выдаче уже сегодня, 22 октября. Там также добавили, что в отношении сотрудника, который допустил эту ошибку, будут приняты дисциплинарные меры.

Читайте также:

В России восьмиклассница подделала паспорт ради секса с мужчиной

Стало известно, как российский паспорт спас жизнь военному ВС РФ

Россиянина лишили визы во время поездки в Европу из-за смены отеля проживания
#жизнь
#паспорт
#инцидент
#меры
#сотрудники
#москва
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате