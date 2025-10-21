Достижения.рф

Два человека пострадали из-за падения БПЛА на частные дома в Ростове-на-Дону

Слюсарь: БПЛА упали на два частных дома в Ростове-на-Дону, пострадали мирные жители
Фото: iStock/peterscode

Из-за падения беспилотника ВСУ на два частных дома в Ростове-на-Дону пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.



Один житель Пролетарского района получил осколочные ранения, его госпитализировали. Также на месте оказали медицинскую помощь несовершеннолетнему.

В хуторе Недвиговка Мясниковского района упавший дрон ВСУ повредил линию электропередачи.

«Хутор обесточен. Туда выдвинулись дежурные службы», — уточнил Слюсарь.
Он также подтвердил, что в Батайске обломки беспилотника частично разрушили стену многоквартирного дома на верхних этажах. При этом жильцы не пострадали: из здания успешно эвакуировали 20 человек.

Предварительно, также разбиты окна в нескольких домах на улице Октябрьская, повреждены восемь легковых автомобилей и пять торговых павильонов. Информация о последствиях продолжает уточняться.
