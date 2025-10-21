Два человека пострадали из-за падения БПЛА на частные дома в Ростове-на-Дону

21 октября 2025, 01:25

Слюсарь: БПЛА упали на два частных дома в Ростове-на-Дону, пострадали мирные жители

Фото: iStock/peterscode

Из-за падения беспилотника ВСУ на два частных дома в Ростове-на-Дону пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





Один житель Пролетарского района получил осколочные ранения, его госпитализировали. Также на месте оказали медицинскую помощь несовершеннолетнему.



В хуторе Недвиговка Мясниковского района упавший дрон ВСУ повредил линию электропередачи.





«Хутор обесточен. Туда выдвинулись дежурные службы», — уточнил Слюсарь.