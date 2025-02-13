Во французском Гренобле после взрыва гранаты в баре пострадали 12 человек

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Во французском Гренобле в результате взрыва в баре-ресторане Aksehir пострадали 12 человек. Об этом сообщает радиостанция Ici.
«Вечером среды в баре-ресторане Олимпийской деревни, неблагополучной местности на юге Гренобля в департаменте Изер, произошел взрыв. В результате <...> пострадали двенадцать человек», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, взрыв имеет криминальный характер. Неизвестный забежал в заведение и бросил гранату. Среди пострадавших есть один в критическом состоянии. О мотивах преступления пока неизвестно. Информации о задержании подозреваемых нет.
Само заведение также получило серьезные повреждение. В частности в баре выбиты все окна.
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