В США украинского хакера приговорили к тюремному сроку

Фото: istock / Nastco
Суд в США приговорил украинского хакера Ярослава Васинского к более чем 13 годам тюрьмы за преступления, совершаемые в сфере информационных технологий. Об этом информирует американский минюст.
Украинца Ярослава Васинского арестовали в Польше в октябре 2021 года. После этого его внесли в санкционный список, а затем экстрадировали в Штаты.
Васинский признал себя виновным по всем 11 пунктам обвинений в связи с кибервымогательствами, в том числе в составе известной хакерской группировки REvil. Предположительно, жертвой хакера могла стать американская IT-компания Kaseya.
Читайте также:
Врач Дроздова объяснила, как подготовиться к химиотерапии
Диетолог Басова рассказала, как правильно выбрать шашлык для детей
Врач Малиновская рассказала о неочевидных признаках поллиноза
Васинский признал себя виновным по всем 11 пунктам обвинений в связи с кибервымогательствами, в том числе в составе известной хакерской группировки REvil. Предположительно, жертвой хакера могла стать американская IT-компания Kaseya.
«Гражданин Украины был приговорен сегодня к 13 годам и семи месяцам тюрьмы и обязан выплатить более 16 миллионов долларов в качестве компенсации за роль в проведении более 2,5 тысяч атак с использованием программ-вымогателей», — сказано в сообщении.Ранее стало известно, что в США внезапно скончался еще один источник утечек о проблемах с самолетами Boeing. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Врач Дроздова объяснила, как подготовиться к химиотерапии
Диетолог Басова рассказала, как правильно выбрать шашлык для детей
Врач Малиновская рассказала о неочевидных признаках поллиноза
Алина Юрчак