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В США украинского хакера приговорили к тюремному сроку

Суд в США приговорил украинского хакера Васинского к 13 годам тюрьмы
02 мая 2024, 04:40
Фото: istock / Nastco

Фото: istock / Nastco

Суд в США приговорил украинского хакера Ярослава Васинского к более чем 13 годам тюрьмы за преступления, совершаемые в сфере информационных технологий. Об этом информирует американский минюст.
Украинца Ярослава Васинского арестовали в Польше в октябре 2021 года. После этого его внесли в санкционный список, а затем экстрадировали в Штаты.

Васинский признал себя виновным по всем 11 пунктам обвинений в связи с кибервымогательствами, в том числе в составе известной хакерской группировки REvil. Предположительно, жертвой хакера могла стать американская IT-компания Kaseya.



«Гражданин Украины был приговорен сегодня к 13 годам и семи месяцам тюрьмы и обязан выплатить более 16 миллионов долларов в качестве компенсации за роль в проведении более 2,5 тысяч атак с использованием программ-вымогателей», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в США внезапно скончался еще один источник утечек о проблемах с самолетами Boeing. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#it
#компенсации
#минюст
Мужчина убил жену и купил на ее деньги секс-куклу
Житель США убил супругу и купил на ее деньги видеоигры и секс-куклу
02 мая 2024, 04:29

Фото: istock / aruba200

Американец расправился с женой и потратил ее страховые деньги на покупку секс-куклы и видеоигр. Об этом сообщает CBS News.
По данным издания, утром 1 ноября 2019 года житель города Хейс, штат Канзас, Колби Трикл позвонил правоохранителям с сообщением о том, что его супруга Кристен свела счёты с жизнью. Сержант полиции Брэндон Хауптман после осмотра места происшествия заподозрил неладное, и спустя 3 коронер подтвердил их.

Полицейские продолжили наблюдать за американцем. Мужчина получил 120 тысяч долларов по двум полисам страховки супруги, а через 2 дня приобрел реалистичную секс-куклу. Оставшиеся средства он потратил за 8 месяцев на видеоигры и оплату долгов.

На протяжении двух лет следователи расследовали дело. Им удалось установить, что Кристен Трикл составила детальный план дел на 1 ноября. Также пистолет, который она якобы использовала, был слишком большим для нее. Детективы выразили сомнения, что хрупкая женщина могла воспользоваться им.

14 июля 2023 годе Колби Трикл был обвинен в расправе над женой и препятствовании работе правоохранительных органов. Мать мужчины заявила в суде, что после ухода жены «ему снились кошмары» и секс-кукла была ему нужна «для тепла и комфорта».

Решающими стали показания психолога, который доказал, что Кристен Трикл не собиралась обрывать свою жизнь.

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В США внезапно скончался еще один источник утечек о проблемах с самолетами Boeing
ST: в США умер источник утечек о нарушениях при производстве Boeing
02 мая 2024, 02:49

Фото: istock / Soumen Hazra

В США внезапно умер еще один источник утечек о нарушениях при производстве самолетов Boeing. Об этом информирует Seattle Time.
«Джошуа Дин, бывший аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems и один из первых источников утечек о возможном игнорировании производственных дефектов у модели 737 Max, скончался после короткой и внезапной болезни», — сообщает агентство.
45-летний Джошуа Дин жил в штате Канзас, вел здоровый образ жизни и не жаловался на болезни, но последние 2 недели перед смертью народился в критическом состоянии, отмечают в материале.

Напомним, в марте обнаружили тело бывшего инженера Boeing по контролю за качеством Джона Барнетта. Мужчина также не раз сообщал о нарушениях, касающихся сборки воздушных судов.

Ранее сообщалось, что истребитель F-16 потерпел крушение недалеко от базы ВВС Холломан в Нью-Мексико. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Американка чуть не умерла из-за ношения узких трусов и шортов
DM: В США из-за ношения узких трусов и шортов чуть не умерла девушка
02 мая 2024, 02:19

Фото: istock / Deagreez

Молодая американка чуть не лишилась жизни из-за слишком узкой одежды. Выбор неудачного белья и шорт приёл к развитию сепсиса. Об этом пишет Газета The Daily Mail.
25-летняя жительница Северной Каролины на свидание надела узкие джинсовые шорты, которые позже чуть не отправили её на тот свет. В тесном наряде американка провела примерно 8 часов. Она испытывала слитный дискомфорт, но все равно терпела.

Когда девушка вернулась домой, то увидела, что нижнее бельё натёрло большой волдырь. Она не стала обращаться к медикам, предположив, что всё заживёт. Но спустя время жительница Штатов почувствовала серьёзное недомогание и всё-таки отправилась в больницу. Там ей диагностировали сепсис и флегмону, состояние было настолько серьёзным, что девушка попала в отделение интенсивной терапии.

Спустя неделю врачи отпустили пациентку домой, но через месяц у неё произошел рецидив. В результате врачи всё же вылечили американку, но этот случай заставил их снова обратиться к молодым модницам, которые, следуя тенденциям в одежде, подвергают своё здоровье большой опасности. Медики призвали носить комфортное бельё из натуральных тканей и одежду своего размера.

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#сво
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Один из поджигателей синагоги в Варшаве оказался подростком
В Варшаве задержали подростка, подозреваемого в поджоге синагоги
02 мая 2024, 01:14

Фото: istock / Donte Tatum

Польская полиция сообщила, что подозреваемый в попытке поджога синагоги в Варшаве был задержан.
До этого неизвестные попыталась поджечь здание синагоги, бросив коктейль Молотова. Работник магазина, находящийся около синагоги, сообщил, что «три молодых негодяя» ночью пытались устроить пожар, но значительного ущерба, к счастью, не смогли нанести.

«Полицейские совместно с сотрудниками Агентства внутренней безопасности задержали 16-летнего мужчину, гражданина Польши, имеющего отношение к инциденту, произошедшему сегодня ночью на территории синагоги на улице Твардой в Варшаве», — сказано в сообщении польской полиции в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала поджигателей вертолёта К-32 в Москве. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Протестующие в Тбилиси пытались сжечь флаг России, но у них ничего не вышло

В Петербурге задержали двух баранов на каршеринге

В Волгограде осквернили могилы участников СВО

#полиция
#пожар
#соцсети
#здание
#полицейские
#поджог
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Протестующие в Тбилиси пытались сжечь флаг России, но у них ничего не вышло
Протестующие в Тбилиси 10 минут пытались сжечь флаг РФ, но у них ничего не вышло
01 мая 2024, 21:55

Фото: iStock/macky_ch

Протестующие на митинге в Тбилиси пытались сжечь флаг России разными способами в течение около 10 минут, однако не смогли этого сделать, передает РИА Новости.
Вместо этого они просто порвали его. Участники протеста, выступавшие против закона об иноагентах, привязали государственный символ России к воротам одного из служебных входов в парламент республики.

Несколько человек пытались поджечь флаг с помощью зажигалок и спичек под ободрения со стороны части протестующих, а попытки были зафиксированы телекамерами. После 10 минут бесплодных усилий один из участников протеста сорвал флаг с ворот и порвал его.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси шесть полицейских пострадали при разгоне митинга. По информации пресс-службы полиции, участники акции применили насильственные методы, в результате чего сотрудники полиции получили серьезные травмы.

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#флаг
#травмы
#человек
#сотрудники
#акции
#парламент
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В Волгограде осквернили могилы участников СВО
Молодая пара россиян осквернила могилы участников СВО на кладбище в Волгограде
01 мая 2024, 21:00

Фото: istockphoto/photo_world

Молодой мужчина и девушка осквернили могилы участников специальной военной операции в Волгограде, сообщает Telegram-канал «Ритуальный патруль».
На Верхнезареченском кладбище акт вандализма был совершен парой, в возрасте от 16 до 18 лет у девушки и от 23 до 25 лет у молодого человека.

Они начали ломать кресты, срывать флаги и топтать венки. Когда сотрудники кладбища заметили злоумышленников, те попытались скрыться.

Девушку удалось задержать, в то время как молодого человека все еще разыскивают.

Источник из экстренных служб подтвердил факт происшествия, а также уточнил, что рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

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#подростки
#кладбища
#кладбище
#кадры
#происшествия
#сотрудники
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В Петербурге задержали двух баранов на каршеринге
В Петербурге остановили каршеринг с мигрантами, которые везли живых баранов
01 мая 2024, 19:52

Фото: iStock/huettenhoelscher

В Петербурге сотрудники ДПС остановили каршеринг с живыми баранами в багажнике.
Об этом рассказали в сообществе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте». По их данным, в салоне автомобиля находились пять мигрантов из Узбекистана. При этом разрешение на нахождение в стране было только у двоих из них.

Кроме этого, автоинспекторы обнаружили в багажнике автомобиля двух живых баранов, которые задыхались в душном пространстве. Сотрудникам полиции пришлось их отпаивать.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре хозяева оставили пса в салоне машины, припаркованной на солнцепеке. Все случилось на парковке парка Галицкого. В этот момент температура на улице составляла около 30°С.

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NYT: из европейский библиотек украли около 200 редких изданий книг русских классиков

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#санкт-петербург
#дпс
#задержание
#мигранты
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NYT сообщила о массовых кражах редких изданий книг Пушкина в Европе
NYT: из европейский библиотек украли около 200 редких изданий книг русских классиков
01 мая 2024, 18:25

Фото: iStock/morgan23

Более 170 редких изданий русских классиков, особенно Пушкина, исчезли из европейских библиотек за два года, пишет NYT.
Как пишет газета, в причастности к воровству подозревают группу граждан Грузии, которые меняли оригиналы на высококачественные копии.

Следствие задержало девять грузин, у четверых из которых нашли более 150 книг. Ранее полиция Франции арестовала еще троих подозреваемых, по одному выявили в Эстонии и Литве.

Часть книг вернуть не получится, потому что они были проданы на аукционах в Москве и Санкт-Петербурге. Расследование проводила французская сторона. Оно получило название «Операция Пушкин».

По материалам дела, к кражам причастна сеть лиц, ряд из которых являются кровными родственниками.

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#европа
#кража
#пушкин
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Количество погибших при обрушении автотрассы в Китае выросло до 24 человек
01 мая 2024, 18:03

Фото: istockphoto/Derek Yung

Число погибших при обрушении участка скоростной автотрассы в китайской провинции Гуандун выросло до 24 человек. Всего в результате катастрофы пострадали 54 человека.
Об этом сообщило информационное агентство Xinhua. Инцидент произошёл в ночь на 1 мая в районе города Мэйчжоу. Произошло обрушение нескольких пролётов моста и участка дорожного полотна. В образовавшуюся яму упали 18 автомобилей, некоторые из них загорелись. Длина обрушившегося участка составила 18 метров, а площадь около 154 квадратных метров.

В настоящее время на месте продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. Тринадцать пострадавших находятся в медицинских учреждениях, их жизни ничего не угрожает. Специалисты полагают, что обрушение дорожного полотна могло произойти из-за сильных ливней, прошедших в провинции Гуандун на прошлой неделе.

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