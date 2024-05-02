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В США внезапно скончался еще один источник утечек о проблемах с самолетами Boeing

ST: в США умер источник утечек о нарушениях при производстве Boeing
02 мая 2024, 02:49
Фото: istock / Soumen Hazra

Фото: istock / Soumen Hazra

В США внезапно умер еще один источник утечек о нарушениях при производстве самолетов Boeing. Об этом информирует Seattle Time.
«Джошуа Дин, бывший аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems и один из первых источников утечек о возможном игнорировании производственных дефектов у модели 737 Max, скончался после короткой и внезапной болезни», — сообщает агентство.
45-летний Джошуа Дин жил в штате Канзас, вел здоровый образ жизни и не жаловался на болезни, но последние 2 недели перед смертью народился в критическом состоянии, отмечают в материале.



Напомним, в марте обнаружили тело бывшего инженера Boeing по контролю за качеством Джона Барнетта. Мужчина также не раз сообщал о нарушениях, касающихся сборки воздушных судов.

Ранее сообщалось, что истребитель F-16 потерпел крушение недалеко от базы ВВС Холломан в Нью-Мексико. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
Американка чуть не умерла из-за ношения узких трусов и шортов
DM: В США из-за ношения узких трусов и шортов чуть не умерла девушка
02 мая 2024, 02:19

Фото: istock / Deagreez

Молодая американка чуть не лишилась жизни из-за слишком узкой одежды. Выбор неудачного белья и шорт приёл к развитию сепсиса. Об этом пишет Газета The Daily Mail.
25-летняя жительница Северной Каролины на свидание надела узкие джинсовые шорты, которые позже чуть не отправили её на тот свет. В тесном наряде американка провела примерно 8 часов. Она испытывала слитный дискомфорт, но все равно терпела.

Когда девушка вернулась домой, то увидела, что нижнее бельё натёрло большой волдырь. Она не стала обращаться к медикам, предположив, что всё заживёт. Но спустя время жительница Штатов почувствовала серьёзное недомогание и всё-таки отправилась в больницу. Там ей диагностировали сепсис и флегмону, состояние было настолько серьёзным, что девушка попала в отделение интенсивной терапии.

Спустя неделю врачи отпустили пациентку домой, но через месяц у неё произошел рецидив. В результате врачи всё же вылечили американку, но этот случай заставил их снова обратиться к молодым модницам, которые, следуя тенденциям в одежде, подвергают своё здоровье большой опасности. Медики призвали носить комфортное бельё из натуральных тканей и одежду своего размера.

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Один из поджигателей синагоги в Варшаве оказался подростком
В Варшаве задержали подростка, подозреваемого в поджоге синагоги
02 мая 2024, 01:14

Фото: istock / Donte Tatum

Польская полиция сообщила, что подозреваемый в попытке поджога синагоги в Варшаве был задержан.
До этого неизвестные попыталась поджечь здание синагоги, бросив коктейль Молотова. Работник магазина, находящийся около синагоги, сообщил, что «три молодых негодяя» ночью пытались устроить пожар, но значительного ущерба, к счастью, не смогли нанести.

«Полицейские совместно с сотрудниками Агентства внутренней безопасности задержали 16-летнего мужчину, гражданина Польши, имеющего отношение к инциденту, произошедшему сегодня ночью на территории синагоги на улице Твардой в Варшаве», — сказано в сообщении польской полиции в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала поджигателей вертолёта К-32 в Москве. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Протестующие в Тбилиси пытались сжечь флаг России, но у них ничего не вышло

В Петербурге задержали двух баранов на каршеринге

В Волгограде осквернили могилы участников СВО

#полиция
#пожар
#соцсети
#здание
#полицейские
#поджог
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Протестующие в Тбилиси пытались сжечь флаг России, но у них ничего не вышло
Протестующие в Тбилиси 10 минут пытались сжечь флаг РФ, но у них ничего не вышло
01 мая 2024, 21:55

Фото: iStock/macky_ch

Протестующие на митинге в Тбилиси пытались сжечь флаг России разными способами в течение около 10 минут, однако не смогли этого сделать, передает РИА Новости.
Вместо этого они просто порвали его. Участники протеста, выступавшие против закона об иноагентах, привязали государственный символ России к воротам одного из служебных входов в парламент республики.

Несколько человек пытались поджечь флаг с помощью зажигалок и спичек под ободрения со стороны части протестующих, а попытки были зафиксированы телекамерами. После 10 минут бесплодных усилий один из участников протеста сорвал флаг с ворот и порвал его.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси шесть полицейских пострадали при разгоне митинга. По информации пресс-службы полиции, участники акции применили насильственные методы, в результате чего сотрудники полиции получили серьезные травмы.

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#травмы
#человек
#сотрудники
#акции
#парламент
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В Волгограде осквернили могилы участников СВО
Молодая пара россиян осквернила могилы участников СВО на кладбище в Волгограде
01 мая 2024, 21:00

Фото: istockphoto/photo_world

Молодой мужчина и девушка осквернили могилы участников специальной военной операции в Волгограде, сообщает Telegram-канал «Ритуальный патруль».
На Верхнезареченском кладбище акт вандализма был совершен парой, в возрасте от 16 до 18 лет у девушки и от 23 до 25 лет у молодого человека.

Они начали ломать кресты, срывать флаги и топтать венки. Когда сотрудники кладбища заметили злоумышленников, те попытались скрыться.

Девушку удалось задержать, в то время как молодого человека все еще разыскивают.

Источник из экстренных служб подтвердил факт происшествия, а также уточнил, что рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

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#подростки
#кладбища
#кладбище
#кадры
#происшествия
#сотрудники
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В Петербурге задержали двух баранов на каршеринге
В Петербурге остановили каршеринг с мигрантами, которые везли живых баранов
01 мая 2024, 19:52

Фото: iStock/huettenhoelscher

В Петербурге сотрудники ДПС остановили каршеринг с живыми баранами в багажнике.
Об этом рассказали в сообществе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте». По их данным, в салоне автомобиля находились пять мигрантов из Узбекистана. При этом разрешение на нахождение в стране было только у двоих из них.

Кроме этого, автоинспекторы обнаружили в багажнике автомобиля двух живых баранов, которые задыхались в душном пространстве. Сотрудникам полиции пришлось их отпаивать.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре хозяева оставили пса в салоне машины, припаркованной на солнцепеке. Все случилось на парковке парка Галицкого. В этот момент температура на улице составляла около 30°С.

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NYT: из европейский библиотек украли около 200 редких изданий книг русских классиков

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#санкт-петербург
#дпс
#задержание
#мигранты
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NYT сообщила о массовых кражах редких изданий книг Пушкина в Европе
NYT: из европейский библиотек украли около 200 редких изданий книг русских классиков
01 мая 2024, 18:25

Фото: iStock/morgan23

Более 170 редких изданий русских классиков, особенно Пушкина, исчезли из европейских библиотек за два года, пишет NYT.
Как пишет газета, в причастности к воровству подозревают группу граждан Грузии, которые меняли оригиналы на высококачественные копии.

Следствие задержало девять грузин, у четверых из которых нашли более 150 книг. Ранее полиция Франции арестовала еще троих подозреваемых, по одному выявили в Эстонии и Литве.

Часть книг вернуть не получится, потому что они были проданы на аукционах в Москве и Санкт-Петербурге. Расследование проводила французская сторона. Оно получило название «Операция Пушкин».

По материалам дела, к кражам причастна сеть лиц, ряд из которых являются кровными родственниками.

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#европа
#кража
#пушкин
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Количество погибших при обрушении автотрассы в Китае выросло до 24 человек
01 мая 2024, 18:03

Фото: istockphoto/Derek Yung

Число погибших при обрушении участка скоростной автотрассы в китайской провинции Гуандун выросло до 24 человек. Всего в результате катастрофы пострадали 54 человека.
Об этом сообщило информационное агентство Xinhua. Инцидент произошёл в ночь на 1 мая в районе города Мэйчжоу. Произошло обрушение нескольких пролётов моста и участка дорожного полотна. В образовавшуюся яму упали 18 автомобилей, некоторые из них загорелись. Длина обрушившегося участка составила 18 метров, а площадь около 154 квадратных метров.

В настоящее время на месте продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. Тринадцать пострадавших находятся в медицинских учреждениях, их жизни ничего не угрожает. Специалисты полагают, что обрушение дорожного полотна могло произойти из-за сильных ливней, прошедших в провинции Гуандун на прошлой неделе.

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#ночь
#специалисты
#инцидент
#происшествия
#китай
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В Москве задержали Диану Шурыгингу с предпринимателем Гусевым
01 мая 2024, 17:30

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Москве задержали скандальную звезду интернета Диану Шурыгину вместе с известным предпринимателем Святославом Гусевым, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 30 апреля жильцы многоквартирного дома на Долгоруковской улице в Москве вызвали полицию из-за непрекращающегося шума. Прибывшие на место происшествия правоохранители вывели из квартиры бывшую звезду интернета Диану Шурыгину, а также известного бизнесмена Святослава Гусева. Шурыгину и двух её знакомых доставили в отделение полиции.

Как пишет Baza, сам Гусев отказался комментировать случившееся. Тем не менее, несколько дней назад он вместе с Шурыгиной записал совместное видео, в котором сообщил, что теперь они будут работать вместе.

Напомним, Шурыгина стала популярной после резонансной истории, которую освещали в программе «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. Тогда Шурыгина заявила, что на вечеринке её изнасиловал знакомый парень. На момент случившегося ей ещё не было 16 лет.

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#москва
#полиция
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В Иваново участник первомайской эстафеты скончался после забега
01 мая 2024, 17:06

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Иваново один из участников первомайской эстафеты скончался после забега, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура Ленинского района города Иваново начала проверку в связи со смертью участника эстафеты», — уточнили в надзорном ведомстве.

Предварительно установлено, что 1 мая на площади Революции в городе Иваново состоялась первомайская эстафета. Принявший в ней участие 43-летний мужчина почувствовал себя плохо. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако, спасти местного жителя не удалось.

Как удалось выяснить РИА Новости, скончавшийся мужчина предоставил все необходимые медицинские документы, которые позволяли ему принять участие в забеге.

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#прокуратура
#смерть
#спорт
#забег
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