В США внезапно скончался еще один источник утечек о проблемах с самолетами Boeing

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В США внезапно умер еще один источник утечек о нарушениях при производстве самолетов Boeing. Об этом информирует Seattle Time.
«Джошуа Дин, бывший аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems и один из первых источников утечек о возможном игнорировании производственных дефектов у модели 737 Max, скончался после короткой и внезапной болезни», — сообщает агентство.45-летний Джошуа Дин жил в штате Канзас, вел здоровый образ жизни и не жаловался на болезни, но последние 2 недели перед смертью народился в критическом состоянии, отмечают в материале.
Напомним, в марте обнаружили тело бывшего инженера Boeing по контролю за качеством Джона Барнетта. Мужчина также не раз сообщал о нарушениях, касающихся сборки воздушных судов.
Ранее сообщалось, что истребитель F-16 потерпел крушение недалеко от базы ВВС Холломан в Нью-Мексико. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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