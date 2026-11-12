В США задержали устроившего стрельбу в центре Вашингтона
В центре столицы США задержали мужчину, устроившего стрельбу в жилом комплексе. Об этом на пресс-конференции сообщил и.о. главы полиции Вашингтона Джеффри Кэрролл, пишет ТАСС.
По его словам, личность подозреваемого предварительно установили. Предполагаемой причиной инцидента стал бытовой конфликт — у стрелявшего, по версии полиции, произошла ссора с руководством жилого комплекса, в котором он пытался забаррикадироваться.
После непродолжительного противостояния с полицией злоумышленник нанес себе огнестрельное ранение. Стражи порядка ворвались в квартиру, где он укрывался, и задержали его. По данным Кэрролла, до прибытия полиции мужчина убил одного человека и ранил еще четверых.
И.о. главы полиции уточнил, что задержанный — белый мужчина. Иных сведений о нем он не привел, как и не пояснил, в каком состоянии находится подозреваемый в настоящее время.
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер, в свою очередь, сообщила, что власти города проинформировали Белый дом, расположенный недалеко от места происшествия, о фактическом завершении противостояния и деталях случившегося. О стрельбе сообщалось несколько часов назад.
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