В США задержали устроившего стрельбу в центре Вашингтона

12 ноября 2026, 21:06

В США задержали открывшего огонь в центре Вашингтона стрелка

Фото: istockphoto/MattGush

В центре столицы США задержали мужчину, устроившего стрельбу в жилом комплексе. Об этом на пресс-конференции сообщил и.о. главы полиции Вашингтона Джеффри Кэрролл, пишет ТАСС.