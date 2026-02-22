22 февраля 2026, 18:18

Mash: Житель Воронежа смыл джинсы в унитаз и теперь должен 500 тысяч рублей

Фото: iStock/DenBoma

Житель Воронежа смыл джинсы в унитаз и теперь должен 500 тысяч рублей местному водоканалу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.