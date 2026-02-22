Житель Воронежа смыл джинсы в унитаз и теперь должен 500 тысяч рублей местному водоканалу
Житель Воронежа смыл джинсы в унитаз и теперь должен 500 тысяч рублей местному водоканалу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В результате бурной ночи молодой человек разбросал одежду по всему дому, а его американские джинсы оказались прямо в унитазе. Не заметив штаны в чаше, он, по привычке, нажал на слив, и их унесло в канализацию.
Проснувшись, он обнаружил, что дом остался без воды. Соседи вызвали аварийную бригаду. Трубы пришлось менять, а людям — терпеть неудобства. Стоимость всех работ составила не менее 500 тысяч рублей, которые, вероятно, взыщут с хозяйна штанов через суд.
