В Стамбуле задержали актрису сериала «Зимородок»
Полицейские задержали в Стамбуле 17 человек по подозрению в употреблении или приобретении наркотиков, в том числе актрису сериалов «Зимородок» и «Клюквенный щербет» Алейну Бозок. Об этом сообщает РИА Новости.
В ночь на воскресенье прошла операция по задержанию 24 человек, шесть из которых находятся за границей, а также по проведению обысков в четырех учреждениях. В результате этой операции арестовали 17 подозреваемых по делу, связанному с обвинениями в приобретении и употреблении наркотиков, а также в посредничестве в проституции.
Согласно информации, опубликованной в газете Cumhuriyet, среди задержанных оказались актриса Алейна Бозок, известная своими ролями в сериалах «Зимородок» и «Клюквенный щербет», бывшая футбольная судья, а ныне инфлюенсер Элиф Караарслан, владелец клуба Kütüphane Али Коз и другие известные личности.
Генпрокурор Стамбула Фатих Дёнмез ранее сообщил, что тесты на наркотики дали положительный результат у 77% турецких знаменитостей, подвергшихся проверке. В рамках этого расследования задержано 255 человек.
