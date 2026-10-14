В столице Саудовской Аравии четыре человека пострадали из-за атаки на город
В Эр-Рияде несколько человек пострадали после перехвата двух ракет над городом. Об этом сообщила гражданская оборона Саудовской Аравии через официальный аккаунт в соцсети X.
Уточняется, что обломки двух сбитых крылатых ракет упали на город и повредили 15 жилых домов. Ранения получили как минимум четыре человека.
Кроме того, по предварительным сведениям агентства SPA, под удар попало административное здание саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Дахране на востоке страны. На территории начался пожар.
Ранее «Радио 1» передавало, что поздним вечером 13 октября в зоне внутреннего вылета терминала А московского аэропорта Внуково сработала пожарная сигнализация. Из-за инцидента часть пассажиров эвакуировали. Подробности читайте в нашем материале.
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