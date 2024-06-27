В Ступине девочка застряла в конструкции игровой площадки

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Девятилетняя девочка застряла пальцем в металлической лестнице на детской площадке в Ступине, для освобождения ребёнка потребовалась помощь спасателей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила мать девочки. Она рассказала, что её дочка во время игры на площадке просунула палец в отверстие перфорированной лестницы, а вытащить его обратно не смогла. Прибывшие по вызову медики смазали застрявший палец вазелином, однако освободить его всё равно не получилось», — говорится в сообщении.Приехавшие спасатели успокоили испуганного ребёнка и сделали надпил в конструкции лестницы, одновременно постоянно охлаждая металл. Постепенно отверстие удалось расширить, и спасатели аккуратно освободили палец. Девочка не пострадала, помощь врачей её не потребовалась.
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Лев Каштанов