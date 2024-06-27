В Ступине девочка застряла в конструкции игровой площадки

На 18 лет тюрьмы осудили украинца за попытку убить жену в Чехии, сообщает издание Novinky. Известно, что в сентябре минувшего года мужчина напал на супругу, заткнув рот тряпкой и связав руки за спиной. Затем он поместил в женские половые органы петарду и поджег ее. В результате взрыва женщина была тяжело ранена.