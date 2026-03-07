В Судаке грузовик сбил двух подростков на питбайке

07 марта 2026, 20:21

В Судаке двое подростков пострадали при столкновении питбайка с грузовиком

Фото: МВД России по Республике Крым

В Судаке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и питбайка, в результате которого пострадали два подростка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.