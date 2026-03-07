В Судаке грузовик сбил двух подростков на питбайке
В Судаке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и питбайка, в результате которого пострадали два подростка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Предварительно установлено, что несовершеннолетние двигались на минимотоцикле за грузовиком «Газ». Водитель грузового автомобиля начал разворот от левой обочины, не убедившись в безопасности манёвра, и допустил столкновение с двухколёсным транспортным средством.
За рулём питбайка находился подросток 2013 года рождения. В результате аварии водитель мототехники и его пассажир 2009 года рождения получили травмы. Медики доставили пострадавших в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители проводят проверку и выясняют все детали случившегося.
