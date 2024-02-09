В Свердловской области тракториста затянуло в кормораздатчик

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Работника молочно-товарной фермы в Свердловской области затянуло в кормораздатчик во время работы. Мужчина погиб из-за несовместимых трав с жизнью. Об этом сообщает РЕН ТВ.
29-летний мужчина работал трактористом-машинистом в деревне Фомина. 7 февраля он пошел чистить механизм кормораздатчика и в какой-то момент аппарат затянул его.
По информации источника, сотрудник нарушил технику безопасности. Мужчина оставил двигатель машины в рабочем состоянии и не выключил привод отбора мощности кормораздатчика перед началом работы.
До этого сообщалось, что участника СВО на костылях и его друга избила пьяная компания, севшая в баре за их стол. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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