В Свердловской области выросло число сошедших с рельсов вагонов поезда

26 октября 2026, 12:46

В Свердловской области число сошедших с рельсов вагонов поезда возросло до 39

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Свердловской области увеличилось количество вагонов грузового поезда, сошедших с железнодорожных путей: с 20 до 39. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.