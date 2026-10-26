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В Свердловской области выросло число сошедших с рельсов вагонов поезда

В Свердловской области число сошедших с рельсов вагонов поезда возросло до 39
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Свердловской области увеличилось количество вагонов грузового поезда, сошедших с железнодорожных путей: с 20 до 39. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.



По данным пресс-службы СвЖД, в ночь на понедельник на перегоне путевой пост Макарцево — Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты — Арамиль произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием. Пострадавших нет.

Ранее региональный главк МЧС уточнял, что в результате схода загорелись семь цистерн, всего с путей сошло 20 вагонов. Возгорание на текущий момент ликвидировали. По уточнению СвЖД, движение грузовых поездов на перегоне, где произошло происшествие, приостановили, пассажирские поезда там не курсируют.

До этого в Свердловской области начали проверку после схода с рельсов вагонов грузового поезда. Инцидент случился в ночь на 26 октября.

Никита Кротов

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