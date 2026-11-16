В Таиланде россиян приговорили к пожизненному за убийство бизнесмена
Суд тайской Паттайи приговорил двух граждан России к пожизненному заключению по делу об убийстве бизнесмена Михаила Емельянова. Об этом сообщили в судебной инстанции.
Как уточнил собеседник РИА Новости, Ярослав Демидов и Дмитрий Маскалев признали себя виновными по всем пунктам обвинения, включая убийство, а также расчленение и захоронение тела с целью сокрытия преступления. Суд приговорил обоих к пожизненному заключению.
Сотрудник местной полиции, знакомый с ходом расследования, рассказал, что на первых заседаниях фигуранты признавали вину лишь частично, и им грозила смертная казнь. По его словам, обвинение представило суду доказательства, не оставлявшие сомнений в их причастности к преступлению.
«После признания ими своей вины в полном объеме по всем пунктам обвинения суд счел справедливым приговорить их к пожизненному заключению», — пояснил он.Живший в Паттайе 30-летний Емельянов исчез в начале января. Мать россиянина, прибыв в Таиланд, подала в полицию заявление о пропаже сына. Затем с ней связались неизвестные и стали требовать выкуп за возвращение мужчины. Через некоторое время связь с предполагаемыми похитителями оборвалась.
Первого февраля в окрестностях Паттайи нашли расчлененное тело Емельянова, захороненное в нескольких неглубоких могилах. На следующий день подозреваемых задержали в одной из гостиниц Бангкока.
Следствие выяснило, что бизнесмена убили еще 7 января. Телефонными шантажистами, требовавшими выкуп уже после его смерти, оказались Демидов и Маскалев.