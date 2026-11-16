В Таиланде россиян приговорили к пожизненному за убийство бизнесмена

16 ноября 2026, 13:01

В Таиланде россияне получили пожизненное вместо казни за убийство Емельянова

Фото: istockphoto/txking

Суд тайской Паттайи приговорил двух граждан России к пожизненному заключению по делу об убийстве бизнесмена Михаила Емельянова. Об этом сообщили в судебной инстанции.





Как уточнил собеседник РИА Новости, Ярослав Демидов и Дмитрий Маскалев признали себя виновными по всем пунктам обвинения, включая убийство, а также расчленение и захоронение тела с целью сокрытия преступления. Суд приговорил обоих к пожизненному заключению.



Сотрудник местной полиции, знакомый с ходом расследования, рассказал, что на первых заседаниях фигуранты признавали вину лишь частично, и им грозила смертная казнь. По его словам, обвинение представило суду доказательства, не оставлявшие сомнений в их причастности к преступлению.





«После признания ими своей вины в полном объеме по всем пунктам обвинения суд счел справедливым приговорить их к пожизненному заключению», — пояснил он.