В Татарстане 14-летняя школьница забеременела после изнасилования своим братом

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Четырнадцатилетняя жительница Татарстана забеременела после того, как ее изнасиловал собственный брат. Это произошло в Нижнекамске.
Об этом ужасающем случае рассказало сетевое издание KazanFirst. Однажды пострадавшая пришла домой из школы и легла отдохнуть, так как рано встала и сильно устала на уроках. Незаметно девочка уснула. Проснулась она от боли: школьницу насиловал её собственный 20-летний брат. Поскольку он весит под 100 килограммов, освободиться у хрупкой девочки-подростка не было никакой возможности. По всей вероятности, молодой человек был в тот момент сильно пьян.
Сначала школьница никому ничего не рассказывала, тем более родителям, так как ей было стыдно. Однако в январе этого года выяснилось, что она беременна. Тогда пришлось рассказать обо всём случившемся. Похотливого родственника задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело об изнасиловании.
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Александр Бойцов