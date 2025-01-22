В Татарстане 14-летняя школьница забеременела после изнасилования своим братом

В ночь на 21 января сильный пожар вспыхнул в 11-этажном отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, унеся жизни 76 человек. Среди погибших — известный журналист и финансовый советник Недим Тюркмен, а также его семья. Когда отель загорелся, дочь Тюркмена, 18-летняя Ала, умоляла о помощи в социальных сетях, однако безуспешно. Ее сообщение с данными номера отеля стало последним.