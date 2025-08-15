«Незаконная ловушка»: В США женщина застряла в ящике для пожертвований и задохнулась
44-летняя Диана Борисенко из Линкольна (штат Небраска) трагически погибла, застряв в контейнере для сбора пожертвований. Об этом сообщает издание 1011 Now.
По данным полиции, 5 августа женщина частично пролезла внутрь благотворительного ящика, но не смогла выбраться обратно. Конструкция контейнера оказалась опасной: дверца сдавливала тело сильнее при попытках освободиться.
Спасатели извлекли Борисенко и пытались её реанимировать, но безуспешно — в больнице она скончалась. Точное время, проведённое в ловушке, неизвестно. Выяснилось, что контейнер-убийца был установлен незаконно и после случившегося инцидента уже демонтирован. Лейтенант Эрик Шоу пояснил, что механизм ящика действовал как ловушка: чем дальше человек забирался внутрь, тем сильнее дверца прижимала его.
