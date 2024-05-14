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В Тбилиси митингующие напали на российского корреспондента телеканала «Звезда»

14 мая 2024, 19:51
Фото: iStock/sibway

Фото: iStock/sibway

Митингующие около здания грузинского парламента в Тбилиси демонстранты напали на российского корреспондента телеканала «Звезда». Об этом сообщается в Telegram-канале «Звезды».


Отмечается, что протестующие толкнули корреспондента Катерину Радомскую и всячески её оскорбляли. Они выучили по-русски несколько нецензурных фраз, которые без перерыва скандировали.

Во вторник перед зданием парламента в Тбилиси проходит очередная акция протеста против принятого сегодня закона об иноагентах. Депутаты в последнем, третьем чтении рассмотрели законопроект и приняли его, несмотря на критику со стороны оппозиционно настроенных политиков и граждан страны.

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#грузия
#митинг
#журналист
#нападение
#закон
#иностранный агент
Умер журналист Максим Кононенко
14 мая 2024, 20:31

Фото: iStock/Boris Ipatov

Журналист Максим Кононенко умер в Москве, пишет Mash.
Как сообщает Telegram-канал, Кононенко работал с рядом изданий как колумнист. Он скончался в возрасте 53 лет.

В программе «Реальная политика» на НТВ Кононенко был соведущим Глеба Павловского.

Последние годы журналист вёл свой собственный проект в интернете и программу на радио «Вести FM». Подробностей кончины телеведущего не приводится.

Ранее сообщалось, что российский режиссер и актер Александр Пономарев скончался в возрасте 64 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#москва
#журналист
#смерть
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Два хирурга клиники Хайдарова задержаны в Москве
14 мая 2024, 20:22

Фото: iStock/BrianAJackson

Двое сотрудников клиники пластической хирургии «Ай Кью Пластик» Тимура Хайдарова задержаны.
Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России. Сейчас с задержанными проходят необходимые следственные действия. По месту проживания фигурантов идут обыски.

В комитете напомнили, что в отношении клиники расследуется уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть». В феврале в клинике пациенту сделали операцию. На следующие сутки ему стало плохо, потом его положили в другую больницу, где мужчина впал в кому и в скором времени скончался.

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#клиника
#москва
#задержание
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Суд арестовал фигуранта по делу о взятке главному кадровику Минобороны
14 мая 2024, 20:17

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Басманный суд отправил в СИЗО фигуранта по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генштаба ВС РФ Юрию Кузнецову.
Как рассказали в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы, речь идет о Лёве Мартиросян. Ранее Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела против Кузнецова и его аресте.

По версии комитета, в 2021-2023 годах, находясь в должности начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, генерал получил взятку от представителей коммерческих структур. Взамен он совершил ряд действий в их пользу.

Мартиросяну избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года, добавили в ведомстве.

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#суд
#взятка
#минобороны рф
#арест
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Мошенники выманили деньги у пенсионерки из Подмосковья под воздействием мантр
14 мая 2024, 20:07

Фото: Istockphoto / Motortion

Злоумышленники под воздействием гипноза лишили подмосковную пенсионерку крупной суммы денег. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Всё началось с телефонного звонка по городскому номеру. Неизвестный голос утверждал, что дочь пожилой женщины попала в аварию, и ей нужна срочная финансовая помощь. Диалог продолжался несколько часов, как будто под гипнозом: на заднем фоне были слышны мантры», – говорится в сообщении.
По словам родственницы пострадавшей, каждый раз после сброшенного звонка мошенники перезванивали снова, давая позвонить только для того, чтобы попросить денег у кого-либо ещё. При попытке связаться с бабушкой родственники мгновенно подвергались беспрерывным встречным звонкам ботов.

В ГУРБ призвали жителей Подмосковья предупредить старших родственников о возможной опасности.

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#мошенники
#мошенничество
#пенсионерка
#телефон
#гурб
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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Пожар в квартире Зеленограда унёс жизнь пожилой женщины
14 мая 2024, 19:18

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В жилом доме Зеленограда вспыхнул пожар, после ликвидации которого спасатели обнаружили труп пожилой женщины, об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«В квартире жилого дома в 15 микрорайоне Зеленограда произошел пожар, после ликвидации которого обнаружено тело женщины 1939 г.р», — сообщили представители надзорного ведомства.

Точная причина возгорания пока не установлена. Дело находится на контроле прокуратура Зеленоградского административного округа, уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее жительница подмосковных Люберец устроила поджог в многоквартирном доме, а затем спокойно села на лавочку и стала читать книгу. Подробнее об этом инциденте можно узнать в материале «Радио 1».

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#пожар
#смерть
#москва
#прокуратура
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СК: три человека взяты под стражу за попытку диверсии в Воронеже
14 мая 2024, 19:16

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Воронежской области задержали двух подростков и их совершеннолетнего друга при попытке диверсии на железной дороге. Об этом информирует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
В отношении двоих несовершеннолетних и молодого человека 19 лет возбуждено уголовное дело. Следователи задержали их во время попытки поджога релейного шкафа на перегоне Сомово — Отрожка.

По информации следствия, компания друзей получила в социальной сети указание от незнакомого человека, который оказывает поддержку ВСУ, на совершение диверсии.

Ранее сообщалось, что трое исламистов планировали устроить теракт и взорвать одно из административных зданий Черкесска. Злоумышленников задержали в процессе сборки СВУ.

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* Международная террористическая организация, запрещенная в России
#уголовное следователи
#теракт
#всу
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Молния ударила в пассажирский самолет в Британии
14 мая 2024, 18:40

Фото: iStock/Teka77

В самолет британской бюджетной авиакомпании Easyjet с пассажирами на борту ударила молния во время полета.
Об этом сообщает портал AeroInside. Все случилось в воскресенье. Самолет летел из Манчестера в Амстердам. В момент удара молнии на борту лайнера находились пассажиры.

Командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. Посадка прошла штатно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее летевшее в Азербайджан российское воздушное судно авиакомпании «ИрАэро» резко сменило курс и село в другом месте. Экипаж рассказал о больной 60-летней пассажирке на борту.

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#самолет
#великобритания
#молния
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Почти 50 свертков с наркотиками нашли у арестованного в Москве американца
14 мая 2024, 17:49

Фото: iStock/Ariawan Armoko

У арестованного в столице гражданина США Роберта Вудлэнда нашли 49 свертков с наркотиками, пишет РИА Новости.
Показания свидетеля в Останкинском районном суде Москвы зачитала гособвинитель. Вудлэнд был арестован Останкинским райсудом 6 января.

Его обвинили в незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотических средств.

Других подробностей в суде не предоставили. В свою очередь, посольство США в Москве отмечало, что в курсе сообщений о его аресте.

Адвокат Алексей Мирошниченко подтвердил, что в деле американца имеется протокол об изъятии у него 49 свертков с наркотическими веществами. Второй адвокат Станислав Кшевицкий сообщил, что в материалах дела нет доказательств, «подтверждающих сбыт наркотиков».

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#сша
#россия
#суд
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«У девушки проблемы с головой»: Соседи об устроившей пожар в Люберцах
14 мая 2024, 17:38

Фото: iStock/photovs

Житель дома в подмосковных Люберцах, где девушка подожгла квартиру, заявил, что видел устроившую пожар.
Он отметил, что девушка была спокойна и не выказывала признаков какого-либо опьянения. При этом очевидец счёл её не совсем здоровой.

«У девушки проблемы с головой. Она ходила босиком и на вопрос «Это вы подожгли?» спокойно отвечала «да». Один раз подошла к горящей квартире и закинула туда какие-то вещи. Потом уселась на лавку и читала книгу. В квартире этой был хостел. Вчера ночью приезжали остальные жители и вывозили остатки своих вещей из других комнат. Девушку увозили на скорой», — прокомментировал в беседе с Газета.ру очевидец.

Ранее сообщалось, что в квартире в одной из многоэтажек в подмосковных Люберцах произошёл пожар, квартиру с криками о демонах и ЦРУ подожгла местная жительница.

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#мвд
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