В Тбилиси митингующие напали на российского корреспондента телеканала «Звезда»

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Митингующие около здания грузинского парламента в Тбилиси демонстранты напали на российского корреспондента телеканала «Звезда». Об этом сообщается в Telegram-канале «Звезды».
Отмечается, что протестующие толкнули корреспондента Катерину Радомскую и всячески её оскорбляли. Они выучили по-русски несколько нецензурных фраз, которые без перерыва скандировали.
Во вторник перед зданием парламента в Тбилиси проходит очередная акция протеста против принятого сегодня закона об иноагентах. Депутаты в последнем, третьем чтении рассмотрели законопроект и приняли его, несмотря на критику со стороны оппозиционно настроенных политиков и граждан страны.
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Анастасия Чинкова