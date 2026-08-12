Турист запускал салют во время ночной атаки БПЛА ВСУ и поплатился

12 августа 2026, 22:55

Туриста привлекли к ответственности за запуск салюта на Кубани при атаке ВСУ

Фото: istockphoto/howtogoto

Приезжего из Тамбовской области привлекли к административной ответственности за запуск пиротехники в селе Кабардинка (пригород Геленджика) в момент массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на черноморское побережье Кубани. Об этом сообщил в Макс мэр Алексей Богодистов.