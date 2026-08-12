Турист запускал салют во время ночной атаки БПЛА ВСУ и поплатился
Приезжего из Тамбовской области привлекли к административной ответственности за запуск пиротехники в селе Кабардинка (пригород Геленджика) в момент массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на черноморское побережье Кубани. Об этом сообщил в Макс мэр Алексей Богодистов.
Инцидент произошел в ночь на среду, когда регион подвергся одной из самых масштабных атак дронов. Глава города подчеркнул, что поступок туриста вызвал широкий общественный резонанс, и его осудили по всей стране. Правоохранительные органы оперативно установили личность нарушителя. В настоящее время тамбовчанин раскаивается в содеянном и принес публичные извинения.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее информировал о последствиях атаки: в результате падения обломков и ударов БПЛА погибли три человека, включая восьмилетнего ребенка, еще 24 человека получили ранения. Разрушения зафиксировали в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе, где пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Перед этим в России оценили перспективы украинской системы ПВО. Подробности в нашем материале.
Читайте также: