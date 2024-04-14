В толпу дерущихся мигрантов в центре Саратова въехала Lada Priora

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В центре Саратова в толпу дерущихся мигрантов въехал автомобиль Lada Priora, информирует Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, несколько участников потасовки были задержаны полицией, остальные разбежались. Судя по видео, более 10 человек участвовали в драке в пешеходной зоне. Затем серебристая Lada въехала в толпу дерущихся и начала кругами ездить среди них.
Согласно sarnovosti.ru, массовая драка случилась на проспекте Столыпина. Автомобиль задел одного человека и врезался в стену кафе, затем покинул пешеходную зону. Несколько участников конфликта попытались догнать машину.
По информации Telegram-канала Baza, полиция связалась с пострадавшим, однако он заявил, что не имеет претензий к кому-либо.
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Согласно sarnovosti.ru, массовая драка случилась на проспекте Столыпина. Автомобиль задел одного человека и врезался в стену кафе, затем покинул пешеходную зону. Несколько участников конфликта попытались догнать машину.
По информации Telegram-канала Baza, полиция связалась с пострадавшим, однако он заявил, что не имеет претензий к кому-либо.
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Артем Кузьмин