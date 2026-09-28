Завод пиротехники загорелся в российском регионе

28 сентября 2026, 17:55

Пожар произошел на производстве петард в Ярославской области

Фото: iStock/DmyTo

Пожар произошел на производстве петард под Переславлем-Залесским в Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.