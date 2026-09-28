Завод пиротехники загорелся в российском регионе
Пожар произошел на производстве петард под Переславлем-Залесским в Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
В ведомстве отметили, что огонь охватил два здания завода на улице Парковой в селе Кубринске. В настоящий момент на месте работают расчеты спасателей. Информация о пострадавших пока не поступала.
Как передает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на неназванный источник, на предприятии произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек.
Ранее сообщалось, что возгорание в здании с ресторанами на улице Калинина в Хабаровске полностью ликвидировали. Огнеборцы уже закончили проливку и разбор поврежденных конструкций. В ближайшее время специалисты Испытательной пожарной лаборатории ФПС по региону проведут осмотр места и соберут доказательства, чтобы установить причину случившегося.
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