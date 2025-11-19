Капитана затонувшего «Синдбада» обвинили в смерти семи российских туристов

19 ноября 2025, 05:11

Капитана затонувшей подлодки «Синдбад» обвинили в причинении смерти по неосторожности

Фото: iStock/bigtunaonline

Капитана затонувшего батискафа «Синдбад», на котором погибли российские туристы, обвинили в причинении смерти по неосторожности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебный источник в Египте.





Напомним, что инцидент с крушением подлодки произошел 27 марта у побережья Хургады. Известно, что батискаф должен был погружаться на глубину 25 метров для исследования кораллового рифа протяжённостью 500 метров.



На борту прогулочного батискафа находилось 45 российских туристов, включая детей. Трагедия унесла жизни семи граждан РФ.





«На основании результатов предварительного расследования и технического отчета прокуратура Красного моря обвинила капитана (батискафа «Синдбад») в причинении смерти и вреда здоровью по неосторожности», — пояснил собеседник агентства.