Матери троих детей, лишившейся ноги после ДТП в Хабаровске, до сих пор делают операции
Женщине, пострадавшей в ДТП с пассажирским автобусом и поездом в Хабаровске, продолжают делать операции после ампутации ноги. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Напомним, что трагедия случилась 6 ноября. Сообщалось, что водитель общественного транспорта проигнорировал запрещающий сигнал семафора и выехал на пути перед составом.
В момент аварии в салоне автобуса находились четыре человека. Самые тяжелые травмы получила пострадавшая по имени Вера — мать троих детей и бабушка восьми внуков. Ей пришлось зашивать голову по пути в больницу прямо в машине скорой помощи. Затем понадобилась операция по ампутации ноги.
Врачи пока не дают точных прогнозов, сможет ли женщина использовать протез. Это станет ясно только после длительной реабилитации.
Неравнодушные хабаровчане уже организовали сбор средств с целью оказать материальную помощь пострадавшей.