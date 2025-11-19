Матери троих детей, лишившейся ноги после ДТП в Хабаровске, до сих пор делают операции

19 ноября 2025, 03:49

Фото: iStock/sudok1

Женщине, пострадавшей в ДТП с пассажирским автобусом и поездом в Хабаровске, продолжают делать операции после ампутации ноги. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.





Напомним, что трагедия случилась 6 ноября. Сообщалось, что водитель общественного транспорта проигнорировал запрещающий сигнал семафора и выехал на пути перед составом.



