Золотой унитаз, пишущая ручка за 36 млн и часы: тайные богатства Сафонова, Хорошавина и других чиновников-взяточников

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Закон «О противодействии коррупции» обязывает всех госслужащих подавать сведения о доходах. Только вот не все чиновники живут по закону и иногда найденное у них имущество заставляет удивляться даже людей, привыкших к роскоши. Об интересных вещах, найденных силовиками при обысках известных российских коррупционеров, читайте в материале «Радио 1».
Начальник УГИБДД со «скромным» золотым унитазом
Фото: РИА Новости/ Telegram-канал А. Хинштейна
Уголовное дело в отношении начальника УГИБДД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова было возбуждено в июле 2021 года. Ему предъявили обвинения в создании преступной группы и получении взяток в особо крупном размере. Следствием установлено более ста эпизодов взяток общей суммой более 20 млн рублей.
При обыске дома Сафронова, выполненного в стиле рококо, среди прочего богатого убранства, был найден золотой унитаз. Кроме особняка с «золотым унитазом» у начальника УГИБДД России по Ставропольскому краю были обнаружены еще 21 объект недвижимости, шесть автомобилей и миллионы рублей наличными.
Фото: РИА Новости/ Telegram-канал А. Хинштейна
С учетом всех обстоятельств, суд по совокупности преступлений назначил Сафронову наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет со штрафом в размере 5 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функции представителя власти, сроком на 10 лет, с ограничением свободы сроком на 1 год, с лишением специального звания майор полиции. Отбывать наказание бывший начальник УГИБДД будет в исправительной колонии строгого режима.
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Золотые монеты министра экономического развития РФ
Алексей Улюкаев (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)
14 ноября 2016 года Алексея Улюкаева задержали при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%.
Фото: РИА Новости/ Дмитрий Коробейников
При обыске в кабинете министра экономического развития РФ были обнаружены десять золотых монет весом от 170 гр. до 3 кг., золотые слитки и денежные средства в валюте различных стран. Кроме этого у Улюкаева имелась коллекция дорогих часов таких брендов как «Баухаузе», «Авенсис» и «Патек Филипп».
На денежные средства и монеты из драгоценных металлов, общей стоимостью приблизительно 500 миллионов рублей, правоохранительные органы наложили арест. Кроме того, на счетах в российских банках арестованы средства Улюкаева, общая сумма которых превышает 1 миллион долларов и 280 миллионов рублей.
Суд приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Улюкаеву также назначили штраф в размере взятки — 130,4 миллиона рублей и запретили занимать государственные должности на протяжении восьми лет после освобождения.
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Элитные пишущие ручки губернатора СахалинаАлександр Хорошавин (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)
В марте 2015 года членами организованной группы под руководством действующего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина были получены взятки в размере от 2 до 10 миллионов рублей за содействие в организации предвыборной кампании и обеспечение победы на выборах в органы местного самоуправления.
Также взятки получались за оперативную оплату работ по государственному контракту на строительство энергетического объекта, за общее покровительство в служебной деятельности и предоставление государственной поддержки, за выдачу разрешения на рыбалку, а также за получение субсидий на строительство животноводческого комплекса. С 2009 по 2015 год преступной группой были получены денежные средства на общую сумму более 522 млн рублей.
Фото: iStock/EpicCure
При обыске у Хорошавина была обнаружена коллекция пишущих ручек. Стоимость каждой ручки варьировалась от 3 тысяч рублей до 36 миллионов. Правоохранителями изъято 800 единиц дорогостоящих ювелирных изделий, коллекция часов стоимостью более 603 миллионов рублей и денежные средства в разных валютах более чем на 1 миллиард рублей.
По решению суда у семьи Александра Хорошавина были конфискованы четыре квартиры общей кадастровой стоимостью свыше 240 млн рублей, шесть машиномест общей стоимостью более 2,9 млн рублей, шесть автомобилей стоимостью не менее 42,3 млн рублей, в том числе Mercedes-Benz стоимостью 11 млн рублей, два Bentley общей стоимостью более 23,3 млн рублей, два Lexus, оценивающиеся в сумму не менее 6 млн рублей. В доход государства были обращены жилой дом, нежилое помещение, земельные участки, более 700 млн рублей, ювелирные изделия и другие ценности.
9 февраля 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ), в составе организованной группы. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, экс-губернатор был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград.
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