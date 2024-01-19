В центре Челябинска загорелся рынок

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«Происходит горение торговых павильонов на площади 200 квадратных метров», — сообщает ведомства.Сейчас спасатели и спецтехника занимаются ликвидацией возгорания.
Ранее губернатор Белгородской области Александр Богомаз сообщил, что жителей частного сектора, который находится недалеко от горящей нефтебазы в Брянской области, эвакуировали. Возгорание на нефтебазе произошло после нейтрализации беспилотника ВСУ, который успел сбросить снаряд. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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