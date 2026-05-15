В центре Москвы электросамокатчик сбил девятилетнюю девочку и скрылся
В центре Москвы электросамокатчик сбил девятилетнюю девочку на тротуаре и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем канале в мессенджере Max.
Пострадавшую доставили в больницу, ее состояние уточняется. Надзорное ведомство контролирует установление личности водителя и привлечение его к ответственности.
