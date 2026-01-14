В центре Москвы мужчина попытался ограбить прохожего с помощью отвёртки
В Москве на Каланчёвской улице неизвестный с отвёрткой напал на мужчину. Об этом сообщает пресс-служба столичного МВД.
Злоумышленник подошёл к другому гражданину и пригрозил ему инструментом. Он потребовал, чтобы тот отдал ему все ценности из своей сумки. Однако потерпевший не подчинился, оказал сопротивление и сумел убежать. Он сразу же сообщил о случившемся в полицию.
Правоохранители оперативно прибыли на место и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Твери, который ранее уже привлекал к себе внимание полиции. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас полиция устанавливает все детали произошедшего.
