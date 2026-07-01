В центре Санкт-Петербурга провалился пол в аптеке, людей эвакуировали
В центре Санкт-Петербурга в доме на Сытнинской улице обрушилось перекрытие подвала под частной аптекой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Инцидент произошёл в Петроградском районе. На период обследования территории и конструкций жителей шестиэтажного дома временно вывели из здания. Отмечается, что пострадавших в результате случившегося нет. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. По предварительным сведениям «Фонтанки.ру», пол в помещении аптеки на первом этаже рухнул из-за гнилой балки в подвале.
Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о содержании дома, по итогам которой могут быть приняты необходимые меры. Судьба эвакуированных жильцов остаётся на контроле надзорного ведомства.
Ранее «Радио 1» передавало, что на реке Волга вблизи города Городец сел на мель теплоход «Нальчик». Судно следовало с грузом пшеницы, никто из членов экипажа не пострадал.
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